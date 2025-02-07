企業生日快樂／神盾董座：合作 要懂捨得
神盾（6462）董事長羅森洲率領集團轉型，讓旗下子公司的力量能相互拉抬，發揮更大戰力。有別於大型企業，他表示，集團聯盟就是要「互為貴人」，對外洽談合作時要懂捨得，否則難以獲得對方信任。
羅森洲在辦公室的大門前，一邊懸掛寫著「互為貴人」四個大字的畫作，另一邊則掛著「捨得」、「夢」的大字。除了集團內各公司並肩攜手，他也說，市場上許多合作案不了了之，大多是因為合作雙方只顧及計算自己想從對方身上獲得多少，他則是希望互利，一起合作發展，因此要先懂得捨，才有可能得。
羅森洲追逐夢想，並積極在每個當下找出最有利的發展條件。他指出，創業以來，會觀察趨勢發展到哪，就走到哪，神盾當初做指紋辨識IC搭了蘋果便車，現在則是站在安謀（Arm）的肩膀上。
在不斷的併購後，神盾集團的版圖愈來愈大，羅森洲身兼多家旗下子公司的董事長，也是非常忙碌，但他彷彿有用不完的精力，在台北、新竹之間兩頭跑，穿梭於多個辦公據點，甚至會一天之內來回兩地多趟，帶領集團往規畫方向前進。
神盾正在AI浪潮中轉型，羅森洲認為，公司轉型一定要跟著時代走，集團也持續進化中，而且要「Dream big（勇於夢想）」，接下來希望抓住快速成長的Arm架構伺服器晶片相關商機。
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