企業生日快樂／神盾併購艦隊 打造新引擎

IC設計廠商神盾（6462）透過併購與投資快速茁壯，觸角從原本的IC設計領域延伸到矽智財（IP）與特殊應用IC（ASIC）設計服務。神盾董事長羅森洲說，接下來要進軍安謀（Arm）架構高效能運算（HPC）伺服器晶片市場。

神盾成立於2007年底，最初名為京達國際科技，2008年2月收購京琥科技主要營業及資產，京琥主要從事指紋辨識應用軟體的開發及銷售，讓公司整體實力增加。2008年4月又吸收合併神盾國際科技，並更名為神盾。

2008年是神盾發展初期的併購年，當年5月又購入Egis及其子公司，主要是從事安全防護軟體開發及銷售。同年7月又合併祥群科技，主要從事生物辨識硬體開發及銷售。

神盾在2020年5月迎來另一個轉折點。神盾先是與敦泰結盟，預備合作開發觸控、驅動與指紋辨識的三合一晶片，規畫率先將屏下指紋技術實現在顯示面板模組內，後來神盾公告以每股32元價格，投資敦泰約15.53億元，取得16.19％股權。

擴大結盟 累積轉型實力

之後雖然雙方合作開發產品未成，但神盾於2021年4月出脫對敦泰持股，以每股199元價格處分敦泰股票約3.39萬張，成交金額共67.59億元，處分利益高達53.26億元。

神盾在2011年到2015年之間處於虧損，從2016年到2020年累計獲利約28.58億元，但投資敦泰不到一年時間就大賺超過50億元，勝過公司十年累積的獲利，甚至是超過從公司成立至2020年間的所有利潤。

這筆資金成為神盾擴大的底氣，2021年時參與安國私募，也參與芯鼎私募，並對其進行公開收購。2022年時再度出手，公開收購晶相光部分股權，安國7月開始併入神盾合併營收。

神盾2024年初更跨出重大一步，以現金與股票，總價金約47億元收購矽智財IP公司乾瞻科技全部股權，補強集團上游IP應用布局版圖。乾瞻不少團隊成員曾服務與華為淵源甚深的訊崴技術。

神盾藉由乾瞻的先進製程IP，結合聯盟內安國的ASIC設計服務，以及2.5D／3D先進封裝能量，有助整體聯盟打造先進製程端到端的IP／ASIC平台，以研發水平化、銷售垂直化的策略，可提供客戶整合方案，發揮集團綜效。

拚跨領域 進軍資料中心

在轉型過程中，難免會有陣痛期，神盾2020年至2022年期間的業績衰退，但2023年與2024年都迎來雙位數百分比的營收成長。

透過多件投資併購，神盾聯盟艦隊逐漸成形，除神盾外，包括安國、安格、芯鼎、鈺寶等公司，都由羅森洲擔任董事長，集團希望朝ASIC與IP業務領域發展。

羅森洲希望讓神盾轉型為純IP公司，至於產品業務可能分割出去。旗下有些小金雞評估有機會未來三年IPO者，也可先分割出去。

目前神盾的最新布局是規畫進軍資料中心領域，看中Arm架構具備小晶片生態鏈，已投入開發Arm架構HPC伺服器晶片市場。其相關Arm最新架構產品預計今年底設計定案，規畫2026年底量產，爭取成為未來AI伺服器市場上能最快提供最新一代Arm架構CPU的公司。另外，神盾也有計畫進入AI PC相關晶片市場。

羅森洲認為，以前的晶片設計，在1.0階段是CPU加上周遭晶片，進入2.0階段就變成系統單晶片（SoC），也把周邊的晶片功能整合。

接下來會進入3.0階段，也就是小晶片（ChipLet）的階段，會分好幾個晶粒（Die），例如CPU、GPU、還有I／O晶片等，加上高頻寬記憶體（HBM）等一起封裝起來。

羅森洲說，小晶片設計是把大晶片化整為零，透過UCIe連接與先進封裝技術，把多顆硬體化的IP混搭為「樂高式」堆疊組件，放在單一基板上。

神盾評估過，高速傳輸介面IP是值得切入的領域，且已有UCIe量產IP解決方案，提供給美系第一線客戶4／5奈米製程AI晶片相關量產案件，後續還會有3奈米製程的解決方案。

神盾去年11月與南韓IC設計公司ASICLAND簽署戰略合作協議，合作AI HPC伺服器Chiplet設計，專注高端資料中心市場。雙方首先合作開發I／O Die，使用神盾的UCIe、LPDDR5等IP，以及ASICLAND的ASIC晶片設計，加上台積電7奈米製程，還有安國的CoWoS先進封裝技術，希望提供完整的I／O Chiplet先進方案。

神盾表示，透過雙方技術協作，可提升全球競爭優勢，並將先聚焦南韓市場，未來則計畫拓展至國際市場。