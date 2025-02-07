傳台積電再限陸16奈米以下訂單 未在BIS白名單不出貨

大陸市場再度傳出台積電（2330）限制陸IC設計廠商16奈米以下訂單，若相關客戶未在BIS白名單的獲認證第三方封裝企業配合封裝將不出貨。

法人認為，台積電來自大陸營收獲利占比不到一成，實際來自16奈米客戶群還包含美系與歐系車用客戶，預期美國官方出口管制升級對台積實際影響有限，台積電來自7奈米以下營收占比已超過七成。

大陸市場傳出，多家大陸設計公司提及台積電發出通知從 2025 年 1 月 31 日起，若 16奈米及以下的相關產品未在 BIS 白名單中的 「approved OSAT (獲認證第三方封裝企業)」 進行封裝，且台積電未收到來自該封裝廠的認證簽署副本，則這些的產品發貨將被暫停，相關情況導致不少大陸廠商將封裝部分轉移至美國BIS白名單上的企業生產進而才能取得台積電產能支援，台積電一發貨限制，將使得中國大陸相關晶片的生產和封裝環節變得更加透明。

依據台積電先前統計，3奈米製程出貨占台積公司2024年第4季晶圓銷售金額的26%，5奈米製程出貨占全季晶圓銷售金額的34%；7奈米製程出貨則占全季晶圓銷售金額的14%。總體而言，先進製程（包含7奈米及更先進製程）的營收達到全季晶圓銷售金額的74%。

先前美國拜登政府交棒前祭出多項措施包含出口管制升級至16奈米以下製程製造、祭出白名單以及三級管控出口。其中台積電的客戶輝達（NVIDIA）與多家企業參與的美國SIA發布聲明痛批總統換人之際貿然推出三級出口管制未和產業實質溝通等。

依據台積電官網顯示，台積於2013年11月領先全球專業積體電路製造服務領域，成功試產16奈米FinFET（Fin Field Effect Transistor，鰭式場效電晶體）製程技術。台積電旗下的16/12奈米製程擁有當今業界16/14奈米技術的最高效能，與台積公司20奈米系統單晶片製程相較， 16/12奈米速度增快 50% ，在相同速度下功耗降低60%，能夠協助客戶達到最佳效能與功耗，成功支援下一世代高階行動運算、網路通訊、消費性產品以及車用電子產品的應用。