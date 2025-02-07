快訊

大S骨灰不會永放家中！ 預計在此化作春泥「伴大地長眠」

接班計劃生變？ 日月光董事長之子張能傑驟逝

嚇不倒習近平！反擊川普關稅貿易戰 學者曝大陸背後更大盤算

傳台積電再限陸16奈米以下訂單 未在BIS白名單不出貨

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
台積電。（路透）
台積電。（路透）

大陸市場再度傳出台積電（2330）限制陸IC設計廠商16奈米以下訂單，若相關客戶未在BIS白名單的獲認證第三方封裝企業配合封裝將不出貨。

法人認為，台積電來自大陸營收獲利占比不到一成，實際來自16奈米客戶群還包含美系與歐系車用客戶，預期美國官方出口管制升級對台積實際影響有限，台積電來自7奈米以下營收占比已超過七成。

大陸市場傳出，多家大陸設計公司提及台積電發出通知從 2025 年 1 月 31 日起，若 16奈米及以下的相關產品未在 BIS 白名單中的 「approved OSAT (獲認證第三方封裝企業)」 進行封裝，且台積電未收到來自該封裝廠的認證簽署副本，則這些的產品發貨將被暫停，相關情況導致不少大陸廠商將封裝部分轉移至美國BIS白名單上的企業生產進而才能取得台積電產能支援，台積電一發貨限制，將使得中國大陸相關晶片的生產和封裝環節變得更加透明。

依據台積電先前統計，3奈米製程出貨占台積公司2024年第4季晶圓銷售金額的26%，5奈米製程出貨占全季晶圓銷售金額的34%；7奈米製程出貨則占全季晶圓銷售金額的14%。總體而言，先進製程（包含7奈米及更先進製程）的營收達到全季晶圓銷售金額的74%。

先前美國拜登政府交棒前祭出多項措施包含出口管制升級至16奈米以下製程製造、祭出白名單以及三級管控出口。其中台積電的客戶輝達（NVIDIA）與多家企業參與的美國SIA發布聲明痛批總統換人之際貿然推出三級出口管制未和產業實質溝通等。

依據台積電官網顯示，台積於2013年11月領先全球專業積體電路製造服務領域，成功試產16奈米FinFET（Fin Field Effect Transistor，鰭式場效電晶體）製程技術。台積電旗下的16/12奈米製程擁有當今業界16/14奈米技術的最高效能，與台積公司20奈米系統單晶片製程相較， 16/12奈米速度增快 50% ，在相同速度下功耗降低60%，能夠協助客戶達到最佳效能與功耗，成功支援下一世代高階行動運算、網路通訊、消費性產品以及車用電子產品的應用。

台積電 奈米

延伸閱讀

台股上漲161點收23,478點 台積電上揚10元收1,125元

英特爾CEO傳定案格羅方德前高層出任

台股開盤下跌26點 台積電開低5元

蘋果陷中美角力漩渦：關稅大刀下 台積電晶片和大陸市場都藏風險

相關新聞

傳台積電再限陸16奈米以下訂單 未在BIS白名單不出貨

大陸市場再度傳出台積電（2330）限制陸IC設計廠商16奈米以下訂單，若相關客戶未在BIS白名單的獲認證第三方封裝企業配...

接班計劃生變？ 日月光董事長之子張能傑驟逝

日月光投控今天晚間公告，自然人董事張能傑逝世，根據官網資料，張能傑是日月光投控董事長張虔生之子

閎康北海道實驗室啟用 助攻AI分析需求

半導體檢測大廠閎康今日公布1月營收為3.89億元，由於年假工作天數較少緣故，年減3.03%。閎康並宣布，該公司第17座實...

聯電和世界先進1月營收消長互見 兩大晶圓廠展望今年：有動盪也有機會

聯電今日結算1月份合併營收為新台幣198.07億元，月增4.43%、去年同期增加4.17%；世界先進2021月合併營收為...

深化台波科技合作 吳誠文：台灣願盡力維護自由民主世界的韌性供應鏈

台灣與波蘭深化科技合作。國科會主委吳誠文5日邀請波蘭臺北辦事處長高則叡與科學園區產業代表會談，將推進雙邊高科技產業實質合...

提前備貨需求拉動 聯發科首季營收可望季增一成

IC設計龍頭聯發科去年全年營收和獲利均繳出超乎先前預期的成績，全年獲利達1071.41億元，每股純益66.92元，年增3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。