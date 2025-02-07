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接班計劃生變？ 日月光董事長之子張能傑驟逝

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接班計劃生變？ 日月光董事長之子張能傑驟逝

中央社／ 台北7日電
日月光公告，自然人董事張能傑逝世。圖／日月光提供
日月光公告，自然人董事張能傑逝世。圖／日月光提供

日月光投控今天晚間公告，自然人董事張能傑逝世，根據官網資料，張能傑是日月光投控董事長張虔生之子。

張能傑畢業於美國衛斯理大學心理系學士，2009年6月起擔任日月光半導體董事，2010年6月起擔任日月光半導體中國區總經理。2018年4月日月光與矽品合併成立日月光投控後，張能傑擔任日月光投控董事，外界解讀張虔生有意培養張能傑接班，不過今天張能傑驟逝公告，引起市場高度關注。

張虔生的女婿唐瑞文，目前也擔任日月光投控法人代表董事一職，根據官網，唐瑞文目前也是日月光半導體副董事長及副執行長，唐瑞文從2023年9月以來，擔任日月光投控採購長。

半導體 張虔生 日月光 董事長

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