ITH 花1.5億美元 買聯發科TCON資產技術
驅動IC廠商ITH-KY於7日舉行重大訊息記者會，公布為因應未來業務發展所需，旗下子公司奕力將以1.5億美元，取得聯發科（2454）單晶片時序控制器（TCON）相關營業資產及技術授權。ITH總經理陳泰元表示，希望TCON與驅動IC搭配的綜效，預計從今年第4季起可有明顯效益。今年公司希望成長的基調不變，而有此次交易，將可更有把握完成目標。
關於此項交易，陳泰元說，雙方從2023年就有一些合作，並陸續商談潛在合作方案，而去年ITH掛牌上市，因此更進一步深入規畫，才籌畫此交易。聯發科TCON業務每年約在20億元規模，主要供應筆電與顯示器應用。
由於此交易案範圍僅包含技術、設備、存貨及相關資產，並沒有包括人員，陳泰元提到，相關TCON團隊大約數十人規模，聯發科對於這些人員若能發揮所長持樂觀其成態度，ITH也會盡力吸收這批團隊。
陳泰元也指出，在相關程序完備後，此交易案預計從第2季陸續進行交割，並於第3季完成。
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