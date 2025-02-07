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閎康北海道實驗室啟用 助攻AI分析需求

聯合報／ 記者簡永祥/台北即時報導
閎康位於北海道的實驗室已啟用。圖/閎康提供
閎康位於北海道的實驗室已啟用。圖/閎康提供

半導體檢測大廠閎康今日公布1月營收為3.89億元，由於年假工作天數較少緣故，年減3.03%。閎康並宣布，該公司第17座實驗室-北海道實驗室於1月23日啟用，繼名古屋與熊本後，這座新實驗室成為閎康在日本的第三個據點，展現閎康對日本市場的持續深耕與重大投資。

預期此實驗室的成立，將能就近服務客戶，並進一步滿足由AI驅動已建置的材料分析（MA）與後續即將視市場需求而逐步建置的故障分析（FA）需求。

隨著先進製程不斷推進，電晶體架構陸續由鰭式場效電晶體（FinFET）轉進至環繞閘極（GAA），製程的複雜度和精密度持續提升，這些都使得MA和FA在製程研發和良率提升方面扮演著至關重要的角色。近期大客戶於法說會中釋出樂觀展望，預期2奈米節點前兩年產品設計定案（tape-out）數量將超過3奈米及5奈米製程前兩年數量，主因智慧型手機與高效能運算（HPC）應用推動，會中釋出2025年資本支出展望，也創新高。閎康憑藉著多年的經驗和技術積累，已成為業界領先的MA和FA服務供應商，將持續受惠於製程演進及測試難度提升。

隨著人工智慧（AI）的快速發展，驅使GPU與ASIC等AI加速器需求激增，根據國際大廠超微（AMD）的預估，估計到2028年時，資料中心AI加速器TAM將達5000億美元，2023至2028年間的年複合成長率將超過60%。AI加速器晶片設計複雜，對效能和可靠性要求極高，這也進一步推升對MA和FA的需求。閎康積極布局AI加速器領域，並擁有先進的分析技術和設備，例如：穿透式電子顯微鏡（TEM）、聚焦離子束顯微鏡（FIB）和二次離子質譜儀（SIMS）等，可以協助客戶深入分析AI加速器晶片的材料特性、結構缺陷和失效機制，加速產品開發和量產。

日本政府積極推動半導體產業復興，閎康日本客戶預計於4月進入試產，目標是生產2奈米以下的先進晶片，如何快速提升良率將是一大挑戰。在先進製程的研發和量產過程中，檢測分析能力是製程開發和提升良率的關鍵因素。

AI 日本 閎康

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