聯電和世界先進1月營收消長互見 兩大晶圓廠展望今年：有動盪也有機會
聯電今日結算1月份合併營收為新台幣198.07億元，月增4.43%、去年同期增加4.17%；世界先進2021月合併營收為新台幣33.89億元，月減21.25%，但比去年同期成長15.73%。兩大晶圓廠對今年展望是：有動盪、也有機會。
聯電稍早在法說會提出今年首季營運展望，預估本季晶圓出貨仍持平，平均銷售價格約下滑中個位數百分點，產能利用率約70%，但毛利率將由本季的30.4%降至略高於25%，主因是平均銷售單價下滑影響。
至於農曆年前1月21日的地震造成部分機台當機，影響毛利率約個位數百分比，不過對財務面而言，因有保險理賠支付，估計不會對公司造成太大影響。
展望今年，聯電認為今年仍是AI成長的一年。聯電共同總經理王石表示，今年全球半導體市場有望迎來成長的一年，主要來自AI伺服器的強勁需求，以及智慧手機、電腦和其他電子設備中的半導體含量增加所驅動。
王石說，為了在快速變化的市場中掌握機會，聯電持續投資於技術創新，並開發領先業界的特殊製程解決方案，以迎接下一波系統升級需求的浪潮，維持公司的競爭優勢。在建構技術基礎上，聯電也積極拓展先進封裝解決方案，使未來AI應用的潛力能充分發揮。
此外，公司的關鍵擴產項目正按計畫進行，位於新加坡的第3期新廠將增強客戶的供應鏈韌性；與美國合作夥伴共同開發的12奈米製程平台，也將滿足客戶在22奈米以下製程升級的需求。
世界董事長方略則認為，今年大環境仍充滿不確定性，最大變數就是川普2.0，美國總統川普上任後的政策對經濟的影響無法完全掌握，包含關稅、301條款及美中競爭等不確定性，將是左右未來全球大環境的關鍵，不過，預期今年半導體產業景氣仍將溫和成長；AI仍是今年產業中最主要成長動能，世界也將跟隨產業軌跡呈現溫和成長。
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