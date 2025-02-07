創見子公司遭駭 公司：評估對營運無重大影響

全球儲存品牌創見（2451）7日公告子公司Transcend Information, Inc.遭駭，該子公司發生網路資安事件部份資訊系統遭受網路攻擊。

創見提到，自偵測到子公司部份資訊系統遭受網路攻擊，資訊部門已全面啟動相關防禦機制與復原作業，同時與外部資安公司技術專家協同處理，子公司營運未受影響一切正常，亦已全面性檢視系統安全，提升及強化資安保護及資訊安全。

創見提到，目前評估對公司營運無重大影響。公司及子公司將持續提升網路與資訊基礎架構之安全管控，並持續密切監控，以確保資訊安全。