深化台波科技合作 吳誠文：台灣願盡力維護自由民主世界的韌性供應鏈

台灣與波蘭深化科技合作。國科會主委吳誠文5日邀請波蘭臺北辦事處長高則叡與科學園區產業代表會談，將推進雙邊高科技產業實質合作。吳誠文並表示，台灣願意在能力所及，維護自由民主世界的韌性供應鏈。

吳誠文今日在臉書上說明5日台波這項會談，除了討論國科會與波蘭的學術研究合作外，也希望深化雙邊高科技產業實質合作。高則叡強調波蘭在半導體、光電、衛星、電動車等高科技領域有深厚的研究與產業基礎，更有豐沛的研發人才；吳誠文說，波蘭人勤奮踏實、誠懇堅毅的民族性與台灣極為類似，因此近年來雙邊民間交流越來越密切。

吳誠文轉述，高則叡對於台灣能在半導體製造發展出不可取代的地位相當感興趣。吳誠文也告訴他，關鍵在於台灣科學園區的獨特設計，高則叡則回應，很希望波蘭政府能夠跟台灣學習。

吳誠文表示，50年前台灣政府決定編列預算由工研院向美國RCA公司引進CMOS半導體技術，並派員赴美學習也是一個關鍵決策。工研院建立實驗室進行晶片設計與製程開發，蓋廠小量生產成功後，衍生許多公司進入剛成立的科學園區，人才也由鄰近的清大與交大源源不絕地培育出來，並擴散到全國。

吳誠文強調，台灣創造出能供應全世界尖端晶片的半導體產業，靠的是50年來台灣政府、大學與研究機構、產業界三足鼎立合作無間，加上勤奮踏實、誠懇堅毅的科技產業從業人員克服萬難，在無數的競爭戰役中奮勇突破難關才能達到今天的地位的。

他表示，今天任何一個自由民主國家誠心要跟台灣合作，也願意負起自身的責任的話，台灣願意在能力所及下盡力協助，維護自由民主世界的韌性供應鏈。

吳誠文提及，在這次會面中，他才知道波蘭的艾爾布蘭格市(Elbląg City)在2004年即締結為姊妹市，彼此多了一層親切感。吳誠文說，他在去年3月還任職南臺科技大學校長時，就曾經邀請高處長到南臺科大進行演講，分享波蘭深厚的歷史文化與近年的蓬勃發展。

他表示，他知道波蘭有興趣發展半導體產業，因此吳誠文邀了幾位科學園區半導體產業代表陪同，加上國科會轄下法人國研院、太空中心與科國處的主管們，針對台灣與波蘭雙邊科技及產業合作的方向及契機進行廣泛的交流。