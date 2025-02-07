四大CSP拚AI！態度一致、加碼擴大資本支出 展望一次看

在人工智慧（AI）浪潮的推動下，全球四大雲端服務巨頭在2024年第4季紛紛繳出亮眼的財報成績單，雲端運算服務持續成長，AI相關業務更成為營收成長的主要動能。對此，研調機構集邦（TrendForce）7日特地把四大雲服務業者去年第4季財報依序列出，並發現這些雲端巨擘竟有志一同的將用在「AI 基礎設施上」的「資本支出」大幅增加，吸引市場目光關注。

1.亞馬遜（Amazon）

亞馬遜近日公布2024年第4季財報，營收年增10.5%達到1,878億美元，其中亞馬遜雲端運算服務（AWS）表現亮眼，營收年增19%達到287.86億美元。亞馬遜預測，今年的資本支出運行速率將大致與去年第4季的263億美元相當，持續投入基礎建設。

2.微軟（Microsoft）

微軟近日公布截至去年12月底的季度財報，營收達到696億美元，成長12%。Intelligent Cloud部門營收年增19% 至255.4億美元，其中Azure和其他雲端服務的營收年增31%，雖然略低於上一季的33%，但仍維持強勁成長動能。微軟執行長Satya Nadella表示，AI的擴展規律在運算時間中不斷增強，軟體優化使每一代硬體的性價比提高2 倍以上，而每一代模型的性價比更提升10倍以上。

3.Google母公司Alphabet

Alphabet近日公布，2024年第4季營收964.7億美元，年增12%。Google Cloud營收達到119.6億美元，年增 30%。Alphabet更宣布計畫在2025年投入高達750億美元的資本支出，遠超華爾街分析師預期的588.4億美元，顯示其擴大AI發展策略、滿足自家業務和雲端客戶需求的決心。

4.Facebook母公司Meta

Meta近日公布，2024年第4季營收年增21%，達到484億美元。Meta預計2025年總支出將在1,140億美元至1,190 億美元之間，將有600億至650億美元用來推動其人工智慧策略，執行長Mark Zuckerberg相信大力投資公司的人工智慧基礎設施將帶來戰略優勢。