快訊

洗腦修煉「仙女」性侵7女信徒 荒淫教主「少龍」過世

牧東光電勾結四海幫「寶哥」、生活工場假交易 新北檢起訴17人

四大CSP拚AI！態度一致、加碼擴大資本支出 展望一次看

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
台灣微軟。記者吳康瑋／攝影
台灣微軟。記者吳康瑋／攝影

在人工智慧（AI）浪潮的推動下，全球四大雲端服務巨頭在2024年第4季紛紛繳出亮眼的財報成績單，雲端運算服務持續成長，AI相關業務更成為營收成長的主要動能。對此，研調機構集邦（TrendForce）7日特地把四大雲服務業者去年第4季財報依序列出，並發現這些雲端巨擘竟有志一同的將用在「AI 基礎設施上」的「資本支出」大幅增加，吸引市場目光關注。

1.亞馬遜（Amazon）

亞馬遜近日公布2024年第4季財報，營收年增10.5%達到1,878億美元，其中亞馬遜雲端運算服務（AWS）表現亮眼，營收年增19%達到287.86億美元。亞馬遜預測，今年的資本支出運行速率將大致與去年第4季的263億美元相當，持續投入基礎建設。

2.微軟（Microsoft）

微軟近日公布截至去年12月底的季度財報，營收達到696億美元，成長12%。Intelligent Cloud部門營收年增19% 至255.4億美元，其中Azure和其他雲端服務的營收年增31%，雖然略低於上一季的33%，但仍維持強勁成長動能。微軟執行長Satya Nadella表示，AI的擴展規律在運算時間中不斷增強，軟體優化使每一代硬體的性價比提高2 倍以上，而每一代模型的性價比更提升10倍以上。

3.Google母公司Alphabet

Alphabet近日公布，2024年第4季營收964.7億美元，年增12%。Google Cloud營收達到119.6億美元，年增 30%。Alphabet更宣布計畫在2025年投入高達750億美元的資本支出，遠超華爾街分析師預期的588.4億美元，顯示其擴大AI發展策略、滿足自家業務和雲端客戶需求的決心。

4.Facebook母公司Meta

Meta近日公布，2024年第4季營收年增21%，達到484億美元。Meta預計2025年總支出將在1,140億美元至1,190 億美元之間，將有600億至650億美元用來推動其人工智慧策略，執行長Mark Zuckerberg相信大力投資公司的人工智慧基礎設施將帶來戰略優勢。

據集邦先前公布的研究報告顯示，全球AI server市場自2023年起快速成長，預期2025年占整體server出貨比例將逾15%，至2028年有望接近20%。近年大型CSP業者應AI訓練需求積極擴建，自2025年起將擴展重心至邊緣AI推理。

台灣微軟。記者吳康瑋／攝影
台灣微軟。記者吳康瑋／攝影

營收 雲端服務

延伸閱讀

外資期現貨偏多操作 台股連三漲 成交量沒跟上

緯創、緯穎 四檔強強滾

穎崴營收／1月衝上6.68億元、月增46.7% 創單月歷史次高

穎崴1月營收6.68億元 月增46.7% 寫單月歷史次高

相關新聞

英特爾CEO傳定案格羅方德前高層出任

晶圓代工廠格羅方德 GlobalFoundries 近期人事異動，執行長 Thomas Caulfield 卸任，由營運...

深化台波科技合作 吳誠文：台灣願盡力維護自由民主世界的韌性供應鏈

台灣與波蘭深化科技合作。國科會主委吳誠文5日邀請波蘭臺北辦事處長高則叡與科學園區產業代表會談，將推進雙邊高科技產業實質合...

提前備貨需求拉動 聯發科首季營收可望季增一成

IC設計龍頭聯發科去年全年營收和獲利均繳出超乎先前預期的成績，全年獲利達1071.41億元，每股純益66.92元，年增3...

四大CSP拚AI！態度一致、加碼擴大資本支出 展望一次看

在人工智慧（AI）浪潮的推動下，全球四大雲端服務巨頭在2024年第4季紛紛繳出亮眼的財報成績單，雲端運算服務持續成長，A...

創意總座戴尚義：DeepSeek燃起AI新創開案星火

創意今日舉行法說會，公司提出今年首季展望，預估營收季增雙位數，毛利率季減數個百分點，全年營收會年增雙位數百分比。加密貨幣...

建碁參展 ISE 2025 推 ChromeOS 平台電子看板播放器

宏碁（2353）集團旗下建碁（3046）長年專注於工控產業、教育及商用領域發展，今年偕同宏碁歐洲分公司參加於西班牙巴塞隆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。