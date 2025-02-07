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世界營收／1月33.89億元 月減逾21%

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

世界先進（5347）7日公布內部自行結算之2025年1月份合併營收約為新台幣33.89億元，較2024年同月新台幣29.28億元增加約15.73%。

世界先進公司發言人黃惠蘭副總經理暨財務長表示，由於晶圓出貨量減少，本公司1月營收較上月營收新台幣43.03億元減少約21.25%。

新台幣 營收

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