建碁參展 ISE 2025 推 ChromeOS 平台電子看板播放器

宏碁（2353）集團旗下建碁（3046）長年專注於工控產業、教育及商用領域發展，今年偕同宏碁歐洲分公司參加於西班牙巴塞隆納舉行的歐洲最大專業系統整合設備展ISE 2025 （Integrated Systems Europe），並在ISE展出全球領先上市ChromesOS平台的OPS電子看板播放器「AOPEN Chromebox OPS」。此外，建碁亦展出全系列Chromebox Commercial與多款搭載最新NPU神經元處理器的AI IPC、Edge AI邊緣運算技術及多款智慧工控方案，並積極與合作夥伴攜手推進各項智慧產業應用及智慧教育等方案。

建碁歐洲總經理周宗本表示，AOPEN Chromebox OPS暨日前BETT英國教育展展出後，已獲得許多客戶的積極合作意願，我們相信全新裝置將為客戶構建一個更安全高效、智能的教育學習與商業生態系統。此次建碁也展出最新多款AI及Edge AI PC積極布局新世代的AI運算產業，從推理運算的小型IPC到AI高效能的Edge AI工作站，以推動數位 AI 產品與技術落地為首要目標，攜手產業夥伴提升用戶數位體驗。

建碁亦於此展會展示完整的AI及Edge AI PC產品線，從薄型、強固型的運算推理IPC到高效能的Edge AI工作站皆齊備，最高運算算力達1000 TOPs以上。針對各產業及智慧應用方案，均能提供穩定且可靠的運算效能。

AI世代來臨，更聰明的智慧互動、邏輯判斷與視覺辨識應用需求增加。建碁推動數位教育、零售及公部門數位轉型不遺餘力，現已在全球許多市場累積成功經驗，包括：歐洲高速動態辨識的道路安全監控、各國政府公部門的智慧便民服務、維護校園安全的數位學習教育及人臉辨識到課系統、學生餐廳的食安營養分析與廚房營運優化等多元化應用。

此外，ESG及環保減碳議題已是全球共識，建碁的企業政策符合企業社會責任、落實友善環境，所開發之AI與Edge AI IPC產品亦符合國際綠色標準。展望 2025 年，建碁將持續推動永續創新，結合AI技術與環保理念，打造高效能低碳排的智慧解決方案。