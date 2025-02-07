英特爾CEO傳定案格羅方德前高層出任

晶圓代工廠格羅方德GlobalFoundries近期人事異動，執行長 Thomas Caulfield 卸任，由營運長Tim Breen擔任新執行長。由於格羅方德的管理層人事變動引發市場臆測，外媒猜測Caulfield有望接掌英特爾CEO或是代工部門，預期英特爾新任CEO將並非先前外界臆測的台積電（2330）前高層或台積體系主管。

先前英特爾董事會對前CEO基辛格 （Pat Gelsinger ）扭轉頹勢的能力失去信心後，執行長一職在2024年4月空缺迄今，目前該公司正面臨攸關成敗的關鍵時刻，後續18A和14A製程發展備受關注。

基辛格一度被封為英特爾救星，他18歲開始在英特爾工作，但在2009年離職，成為VMware執行長，2021年重返英特爾時，承諾將重新奪回該公司的晶片製造領先優勢，並為英特爾規劃四年藍圖，然而壯志未酬，先遭逼退。

英特爾先前表示，在董事會尋找執行長繼任者期間，財務長辛斯納（David Zinsner）、及英特爾產品部門執行長霍特豪斯（Michelle Johnston Holthaus）將擔任臨時共同執行長。英特爾董事會獨立主席葉里（Frank Yeary）將任臨時執行董事長。

基辛格沒能成功改造英特爾，最後只能離開，這樣的結果2021年時，台積電創辦人張忠謀在一場演說中即曾預言。當時張忠謀提到，英特爾規定65歲就必須退休，基辛格很難在退休前將英特爾拉回盛況。如今，英特爾宣布基辛格以63歲的年齡退休，時間比張忠謀預期早了兩年。