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DeepSeek 低價挑戰 引爆 AI 投資新熱潮

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
全球 AI 指數自 2018 年貿易戰起的表現。(資料來源：Bloomberg，第一金投信整理)
全球 AI 指數自 2018 年貿易戰起的表現。(資料來源：Bloomberg，第一金投信整理)

中國大陸低價AI模型橫空出世，震撼全球AI產業鏈，市場擔憂低價競爭引爆科技股價震盪！DeepSeek低價訓練模型可望帶動AI應用、軟體開發及商品化落地的成熟化發展，第一金全球AI人工智慧暨機器人自動化產業基金經理人張銀成指出，DeepSeek讓投入模型訓練的CP值大幅提升，使用者支付低廉的價格即可運用超強模型，低價AI模型對產業長期發展是助力，可望引爆新一波AI投資熱潮。

張銀成分析，若就產業成熟化發展觀察，科技的進步通常是站在前一代巨人肩膀上發展的成果，AI由第一階段硬體建置，算力、基礎建設佈置，再到第二階段軟體開發，及第三階段的商品化應用落地，低價AI模型對產業長期發展是助力而非阻礙。DeepSeek的AI新模型，也迫使Google隨即推出同為標榜CP值的Gemini 2.0 Flash-Lite模型來應對低價競爭挑戰，亞馬遜、OpenAI將推反擊服務迎戰。

DeepSeek降低訓練成本的方式，除在訓練上仿效先行者ChatGPT的架構及元件設計，更自創GPU運算架構，優化模型訓練速度，市場重新評估算力需求，Nvidia股價直接遭受衝擊，張銀成表示，不必過度悲觀Nvidia的未來發展，包括：醫療保健、機器人或自動駕駛等，算力的需求仍不可少，Nvidia擁高階晶片發展優勢，長期發展趨勢與獲利動能仍值得期待。

算力提升與模型訓練相輔相成，美國斥鉅資投入AI基礎建設以保持AI發展的領先地位，星際之門計劃（Stargate Project），預計將投入5000億美元來執行此計劃，內容包含至少10個數據中心，以作為AI產業發展的基礎建設，同時AI也是川普政府的重要戰略產業。

張銀成提醒，短期貿易戰、政治干擾因素等，是AI科技股價的變數，不過，Bloomberg資料統計，觀察全球AI指數(Robo Global Artificial Intelligence Index)自2018年後的各年度表現，除2022年受聯準會升息政策影響隨整體盤勢修正回檔外，其餘年度漲幅在一成至七成。

政策助攻加上AI模型訓練成本大幅度降低下，可望引爆新一波AI投資熱潮，AI產業發展宜納入投資組合攻擊部位，此外，張銀成也建議，除了晶片、半導體等，也可以適度拉軟體部位，近期若AI指數出現大幅震盪，回檔就是長線投資相對適合的進場點，搭配定期定額長線投資，跟上產業發展趨勢。

AI

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