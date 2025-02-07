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DeepSeek 加速 AI 應用發展 智能車供應鏈迎商機

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

隨著低成本且媲美ChatGPT的DeepSeek新版本一經推出，引起市場對於AI基礎設施能否維持高需求的擔憂，導致美國及台灣等AI概念股劇烈震盪。但進一步研究發現，DeepSeek是利用OpenAI、Llama等已經建立的開源社群基礎上，優化演算法使現有大語言模型框架下的運算和時間成本得以顯著降低。未來一旦AI運算成本普遍下降，使低成本的小模型得以普及，將深化AI在各個領域的應用發展。永豐投信表示，AI運算成本降低、應用普及化，未來大型語言模型(LLM)與AI代理(AI Agent)同步發展，將對台灣AI供應鏈產生更多機會，當前AI應用場景中智能駕駛領域相對成熟，看好相關類股長期股價表現。

永豐台灣智能車供應鏈ETF（00901）經理人王茗冠指出，AI智能駕駛技術是當前AI實際應用最為成熟的領域之一，不論汽車的動力來源，智能駕駛都是當前汽車產業重點發展方向。除了特斯拉、Waymo(Alphabet旗下公司)等美國大廠大力發展智能駕駛，甚至連日本的Toyota也在年初攜手輝達，投入AI智能駕駛技術的研發。王茗冠認為，AI運算成本降低後，未來汽車在智能化方面會更加快速且個性化，將成為未來行車的主流趨勢，並同步帶動台灣智能車供應鏈的蓬勃發展，包括車用晶片(Chips)、車用控制台(Center console)、充電系統(Charger)、車聯網(Connectivity)組成的4C商機，將是投資人應高度關注的重要議題。

永豐台灣智能車供應鏈ETF(00901)成分股涵蓋半導體、電腦及週邊設備、光電通信、電子零組件、綠能和電動車等關鍵族群，有望受惠於全球AI智能車風潮。目前在台股ETF中，00901是少數具有配息機制的智能車主題ETF,可幫助投資人參與智能車帶來的股價成長潛力，同時兼顧投資人的現金流需求。

AI ETF

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