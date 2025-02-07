瑞昱1月營收衝118億元創新高 客戶急單挹注
網通晶片廠瑞昱1月受惠客戶急單挹注，營收躍升至新台幣118.69億元，創下歷史新高。
瑞昱自結1月營收118.69億元，月增36.81%，也較去年同期增加35.49%，並創下歷史新高。
瑞昱先前指出，第1季因農曆年節工作天數減少，不過客戶端短期備貨需求提升，預期營運穩健正向。2025年第1季營收表現較2024年第4季樂觀。
瑞昱表示，通訊網路和車用產品將是2025年營運成長主要動能，未來產品將擴及健康照護和伺服器領域，已規劃開發邊緣伺服器晶片方案。
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