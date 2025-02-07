國巨1月營收優於預期 法人看好營運後市
國巨（2327）1月營收102.4億元，月增7.6%、年增2.2%，優於市場預期，法人機構指出，雖因農曆春節工作天數減少，然大中華地區客戶於農曆年前增加備貨帶動營收表現，不過，因僅為提前拉貨，因此，第1季營運可能偏淡。
分析師表示，近期市場聚焦國巨將收購日本上市公司芝浦電子，有利國巨持續提升產業地位，依據國巨併購前營收已可達高個位成長，毛利率穩定向上；芝浦電子近期季度財報數據；日幣兌新台幣匯率1:0.21；國巨將於今年第3季有望完整併入芝浦電子財報為假設基礎，預估國巨今營收1,371.3億元，年增12.7%，毛利率35.55%，稅後純益243.5億元，年增17.1%，每股稅後純益約46.9元，持續看好營收後市表現。
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