快訊

吳春城壯世代標案遭質疑海撈11億 北檢分他字案查貪汙圖利

外傳大S骨灰永遠放家中 命理師曝會引發3後果「絕對不可以」

教授人才枯竭私校被挖角 最大退休潮仍還沒到

國巨1月營收優於預期 法人看好營運後市

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

國巨（2327）1月營收102.4億元，月增7.6%、年增2.2%，優於市場預期，法人機構指出，雖因農曆春節工作天數減少，然大中華地區客戶於農曆年前增加備貨帶動營收表現，不過，因僅為提前拉貨，因此，第1季營運可能偏淡。

分析師表示，近期市場聚焦國巨將收購日本上市公司芝浦電子，有利國巨持續提升產業地位，依據國巨併購前營收已可達高個位成長，毛利率穩定向上；芝浦電子近期季度財報數據；日幣兌新台幣匯率1:0.21；國巨將於今年第3季有望完整併入芝浦電子財報為假設基礎，預估國巨今營收1,371.3億元，年增12.7%，毛利率35.55%，稅後純益243.5億元，年增17.1%，每股稅後純益約46.9元，持續看好營收後市表現。

國巨 營收

延伸閱讀

美股漲跌互見 法人：台股待川普政策影響鈍化

看好全球需求強勁 馬士基：貨櫃航運續成長

全新、國巨 鎖定逾120天

國巨1月營收月增7.7% 受惠AI需求

相關新聞

補班日不上班！4代工廠明放假 「這家」加碼有薪活力假

隨著農曆春節9天連假的結束，國內各大企業也都已陸續開工，而不少上班族剛回到崗位、收心上工時，才發現本周六（2/8日）需要...

美超微回神 Blackwell將發貨 供應鏈麗臺、華泰、雙鴻吞補丸

伺服器大廠美超微（Supermicro）近期好消息頻傳，繼日前宣布將於期限內更新財報後，昨（6）日再高呼搭載輝達（NVI...

美系AI反攻紅潮 台鏈振奮 鴻海、廣達迎升級商機

大陸AI新創DeepSeek強勢來襲，亞馬遜AWS、Google及OpenAI等科技巨頭強力回擊，不約而同端出自家最強A...

蘋果最強M5晶片 台積操刀 採用3奈米家族最新製程

蘋果史上最強M系列處理器「M5」傳邁入量產，由台積電持續獨拿晶片代工訂單，採用3奈米家族最新製程生產，預計今年稍晚問世。...

日產找夥伴 鴻海被點名 一旦談成有助擴充旗下電動車部門

日產與本田的合併案幾乎確定胎死腹中，英國金融時報（FT）報導指出，日產已開始從科技業探尋新的策略夥伴，一些董事願意考慮與...

智慧經營／Appier全球業務資深副總涂正廷 優化體驗 鞏固忠誠度

節慶檔期是電商年度銷售的高峰期。但面對市場競爭與消費者需求不斷變化，品牌與電商業者都不斷思考如何在有限預算內發揮最大效益...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。