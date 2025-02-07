補班日不上班！4代工廠明放假 「這家」加碼有薪活力假

隨著農曆春節9天連假的結束，國內各大企業也都已陸續開工，而不少上班族剛回到崗位、收心上工時，才發現本周六（2/8日）需要補行上班，這也代表自己才剛開工，就要連上6天班，令不少人感到崩潰。對此，代工大廠英業達（2356）、緯創（3231）、仁寶（2324）、金寶（2312）則有默契地宣布，8日「補班日不補班」，讓大家可以盡情的陪伴家人、好好享受周末，而消息一出瞬間讓市場眾人感到羨慕不已，直呼超佛心！

據悉，明日（2月8日）為2025年以來首個補班日，同時也是今年唯一一天的補班日，而補班日算是一種特殊的上班模式，每當上班日與國定假日撞期，並且適逢週四、週二，勞動部考量到包括交通、假期等安排因素，將由人事行政總處討論後進行決議，行事曆上休息日與工作日互相調動，將週六至週二調整成連假，而明日補上的班則是為調整先前小年夜（1月27日）彈性放假所致。

對此，致力打造幸福職場的代工廠英業達表示「公司向來體諒員工福利，而每次放假都是員工難得的休息時間，因此8日雖然是2025年以來的第一個法定補班日，但公司仍決定幫各位夥伴將原有的連假補起來」，並宣布「全體同仁法定補班日免上班」。事實上，英業達成立至今已走過50個年頭，多年來持續貫徹創辦人、會長葉國一「以人為本」的思想，而團隊也憑藉提供遠超同業的員工福利，被視為國內「幸福企業」的表率。

而代工大廠緯創也不落人後，也將額外提供給同仁們大約7天的假期，團隊為了方便同仁安排連續假期，除了將原上班日（1月27日）調整為放假日，且不另補班，亦不扣個人假外，也特地將提供給旗下員工的「有薪活力假」再度升級，從去年的4日提升至6日，同仁得於今年內任選三次「連續二個工作日」（2+2+2）進行休假。團隊補充，新入職同仁要享有「活力假」，必須待年資任滿三個月(約聘同仁須滿六個月)，並通過試用考核後，才會核給。

而代工大廠仁寶近年也積極的擴充員工福利制度，團隊近日也同聲宣布，仁寶為打造幸福企業環境，也決定不用補班，讓夥伴們無論是想睡到自然醒，還是與親友共度美好時光，都可以好好放鬆休養生息，喊話要夥伴們一起擁抱自由的周末，讓大家可以盡情的陪伴家人、好好享受週末，公司也提醒夥伴們「記得關鬧鐘」，以便輕鬆睡飽飽。