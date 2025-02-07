鴻海併日產 得過兩關

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

日產汽車與本田合併協商恐破局，鴻海（2317）被外媒點名有意出手收購日產，雙方建立新的合作關係，但鴻海最終能否與日產有進一步發展，不光只是收購價格「錢的問題」，還有兩大障礙得先跨過。

日經新聞分析這兩大障礙，包括：第一，日產與本田先前簽訂的合作備忘錄（MOU）中規定「獨占交涉義務」，也就是規定若有哪一方脫離合併協商，和第三方展開新協商，需支付1,000億日圓違約金。

一旦日產與本田中止合併協商，且MOU被廢除，所謂的「獨占交涉義務」限制將消失，鴻海將無需採取強硬手段來和本田爭奪日產，將讓鴻海更易於進行收購。

第二是營運高層的想法。日經引述某位鴻海關係人士表示，鴻海董事長劉揚偉之前向周遭告知，「不想和日方產生摩擦」。

而且劉揚偉的想法是專注在代工製造，不涉入品牌經營，因此，鴻海若與汽車品牌日產合作，雙方如何把品牌與代工製造區隔開來，恐怕才是重點。

日經認為，鴻海與日產合作有兩種發展情境，其一是鴻海採取「熟柿策略」，也就是靜觀決定自主重建的日產動向，以援助者的身分、在必要的時候和日產進行合作。

另一種情境為鴻海採取重視速度感的收購，因為在日產和本田進行合併協商之前、就曾傳出鴻海可能在未經日產同意下，對日產實施股票公開收購。

分析師則認為，鴻海和日產合作，有望打造強大的亞洲電動車供應鏈。

日經 本田 鴻海

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