鴻海併日產 得過兩關
日產汽車與本田合併協商恐破局，鴻海（2317）被外媒點名有意出手收購日產，雙方建立新的合作關係，但鴻海最終能否與日產有進一步發展，不光只是收購價格「錢的問題」，還有兩大障礙得先跨過。
日經新聞分析這兩大障礙，包括：第一，日產與本田先前簽訂的合作備忘錄（MOU）中規定「獨占交涉義務」，也就是規定若有哪一方脫離合併協商，和第三方展開新協商，需支付1,000億日圓違約金。
一旦日產與本田中止合併協商，且MOU被廢除，所謂的「獨占交涉義務」限制將消失，鴻海將無需採取強硬手段來和本田爭奪日產，將讓鴻海更易於進行收購。
第二是營運高層的想法。日經引述某位鴻海關係人士表示，鴻海董事長劉揚偉之前向周遭告知，「不想和日方產生摩擦」。
而且劉揚偉的想法是專注在代工製造，不涉入品牌經營，因此，鴻海若與汽車品牌日產合作，雙方如何把品牌與代工製造區隔開來，恐怕才是重點。
日經認為，鴻海與日產合作有兩種發展情境，其一是鴻海採取「熟柿策略」，也就是靜觀決定自主重建的日產動向，以援助者的身分、在必要的時候和日產進行合作。
另一種情境為鴻海採取重視速度感的收購，因為在日產和本田進行合併協商之前、就曾傳出鴻海可能在未經日產同意下，對日產實施股票公開收購。
分析師則認為，鴻海和日產合作，有望打造強大的亞洲電動車供應鏈。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 LINE免費貼圖8款！開工送2款「終身免費用」 精品款爽用180天
📢 2025年最新！日本家電折價券最高18%折扣 7家電器店一次收藏
📢 ROG Keris II Ace三模電競滑鼠開箱！54克輕巧能幹 抓握順暢玩Game超溜
📢 日本旅遊身體不適怎麼辦？2款實用APP「線上看病」中文也OK
📢 iPhone 17 Air有「完美尺寸」！7大升級配超薄外型勾魂Pro果粉
📢 【開箱】Ikarao Break X2行動KTV開箱！8小時K歌不中斷 還能當看片神器
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言