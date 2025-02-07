高通預期手機零成長 惹議
高通上季財報與本季展望佳，資本市場卻不埋單，外界認為，主要是該公司預期今年手機出貨量將呈現零成長或僅成長低個位數百分比，市場擔憂智慧手機市場已放緩。
聯發科（2454）今（7）日將舉行法說會，法人認為，若聯發科也釋出手機市場成長停滯的訊息，恐更進一步衝擊市場信心。
高通公布的上季財報中，手機晶片相關業績達75.74億美元，增長13％；車用晶片業績為9.61億美元，增加61％；物聯網晶片業績為15.49億美元，年增36％，三者的表現都優於預期。
不過，高通授權業務QTL部門營收僅增長約5%左右，低於華爾街預期。
高通財務長帕爾基瓦拉（Akash Palkhiwala）預期，今年整體手機市場將持平、或成長低個位數百分比，這個預測不包含來自華為的營收，雙方還在協商授權。
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