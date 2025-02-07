高通預期手機零成長 惹議

經濟日報／ 國際中心、記者鐘惠玲／綜合報導

高通上季財報與本季展望佳，資本市場卻不埋單，外界認為，主要是該公司預期今年手機出貨量將呈現零成長或僅成長低個位數百分比，市場擔憂智慧手機市場已放緩。

聯發科（2454）今（7）日將舉行法說會，法人認為，若聯發科也釋出手機市場成長停滯的訊息，恐更進一步衝擊市場信心。

高通公布的上季財報中，手機晶片相關業績達75.74億美元，增長13％；車用晶片業績為9.61億美元，增加61％；物聯網晶片業績為15.49億美元，年增36％，三者的表現都優於預期。

不過，高通授權業務QTL部門營收僅增長約5%左右，低於華爾街預期。

高通財務長帕爾基瓦拉（Akash Palkhiwala）預期，今年整體手機市場將持平、或成長低個位數百分比，這個預測不包含來自華為的營收，雙方還在協商授權。

晶片 智慧手機 高通

延伸閱讀

華為AI晶片功能大躍進 測試曝已達Nvidia H100效能6成

華為AI晶片 傳功能大躍進

華為去年營收報捷 大增22%

聯發科、世芯 押長天期

相關新聞

日產找夥伴 鴻海被點名 一旦談成有助擴充旗下電動車部門

日產與本田的合併案幾乎確定胎死腹中，英國金融時報（FT）報導指出，日產已開始從科技業探尋新的策略夥伴，一些董事願意考慮與...

蘋果最強 M5晶片 台積操刀 採用3奈米家族最新製程

蘋果史上最強M系列處理器「M5」傳邁入量產，由台積電持續獨拿晶片代工訂單，採用3奈米家族最新製程生產，預計今年稍晚問世。...

美系AI反攻紅潮 台鏈振奮 鴻海、廣達迎升級商機

大陸AI新創DeepSeek強勢來襲，亞馬遜AWS、Google及OpenAI等科技巨頭強力回擊，不約而同端出自家最強A...

智慧經營／Appier全球業務資深副總涂正廷 優化體驗 鞏固忠誠度

節慶檔期是電商年度銷售的高峰期。但面對市場競爭與消費者需求不斷變化，品牌與電商業者都不斷思考如何在有限預算內發揮最大效益...

蘋果傳啟動下一代M5系列處理器量產 日月光、欣興同步沾光

蘋果傳啟動下一代M5系列處理器量產，除台積電獨拿晶片代工大單，日月光投控、欣興等也沾光，分別負責蘋果新處理器封測，以及供...

Google大投資 四台廠沾光

全球第三大雲端服務供應商（CSP）Google規劃2025年資本支出達750億美元（逾新台幣2.4兆元），優於市場預期。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。