國科會兩方向打造主權AI

AI時代來臨，國科會昨（6）日表示，將從兩方向努力打造主權AI，第一是在法制面，將研擬修正《著作權法》、《人工智慧基本法》，第二則持續建置算力，搭配晶創台灣方案及大南方新矽谷計畫，公私協力維持台灣優勢。

國科會昨日赴行政院報告「新一代高速運算主機建置進度與規劃」，行政院長卓榮泰表示，為確保我國「數位主權」，政府將持續推動高速運算主機、運算資料中心、雲端服務平台建置與研發，完善數位基礎建設，加速落實「AI產業化、產業AI化」，實踐永續包容的數位經濟成長，讓AI的創新成果能夠落實到百工百業及普惠大眾。

國科會去年就喊出目標，希望能夠在2028年讓我國算力擠進亞洲前三名。國科會副主委林法正昨日表示，為落實我國主權AI，算力布建相當重要，主要將透過晶創台灣方案及大南方新矽谷計畫，升級高速運算主機的計算能量與能源使用效率，預定以2029年算力達480 Petaflops（每秒千兆次浮點運算數）為建置目標。

此外還將籌建大型雲端資料中心，作為國家關鍵資料據點，用以部署高速運算主機與巨量資料儲存設施，防止敏感資料外流，滿足多元AI應用需求。

林法正也提到，為建置我國主權AI，目前我國所開發出來的大型語言模型TAIDE（台版ChatGPT），就需要一個全世界資料最完整、可信度最高的繁體中文數據庫用來作為訓練，但這就會牽扯到著作權法的法規限制，許多著作仍無法開源使用，因此在法規上仍需適度鬆綁，否則全世界大型語言模型就無法用我國資料來訓練，而我國所建置的AI主權也將不具公信力。

林法正說，因此未來將會在AI基本法的架構之下，由數發部在資料治理部分訂定相關作法。數發部次長闕河鳴說明，資料治理相關法規已列為今年數發部重要發展目標，近期就會由行政院副院長鄭麗君邀集各部會討論。