高通財報出色 市場不埋單 牽動台系協力廠評價

晶片大廠高通上季財報與本季財測展望都優於預期，安謀（Arm）威脅終止授權的警報也解除，但因為市場憂心其後市，拖累6日早盤股價重挫近5%。法人指出，台灣高通供應鏈包括台積電（2330）、京元電等指標業者，市場對高通財報與展望不埋單，也恐牽動對其協力廠評價。

高通公布截至去年12月29日為止的2025會計年度第1季財報，營收與非GAAP每股純益表現都創新高，營收為116.7億美元，年增18％，非GAAP每股純益為3.41美元。

在高通的財報中，涵蓋實體晶片銷售的QCT部門營收年增20％、達100.8億美元，超逾財測高標；至於授權業務QTL，收入為15.35億美元，年增5％，也達到財測目標。

高通本季展望強勁，預估營收介於103億美元至112億美元之間，中位數年比成長15%；非GAAP每股純益中位數估計年增15%、達2.8美元，都高於預期。

高通執行長艾蒙透露，安謀通知撤回去年10月發布的違約通知，暗示近期還不會終止高通的晶片架構授權協議。他看好DeepSeek R1模型有利高通，因其晶片能在終端裝置有效率運作。

手機晶片是高通主力項目，旗艦級5G手機晶片驍龍8 Elite在市場上競爭優勢強，去年第4季公布時，首波攻勢就獲得多達14家品牌廠採用，包括華碩、三星、小米、OPPO、vivo、榮耀、iQOO、摩托羅拉、努比亞、一加、紅魔、紅米、realme、中興通訊等。近期三星旗艦新機Galaxy S25系列也全面搭載該系列晶片。

驍龍8 Elite採台積電N3E製程打造，標榜是首顆納入其第二代客製化Oryon CPU的驍龍系列手機晶片，CPU最高頻率已達4.32GHz。