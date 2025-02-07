AI代理...下一個戰場

AI代理（AI Agent）服務已成各大科技巨頭AI爭霸戰新戰場，OpenAI日前推出名為專為知識密集工作者設計的AI代理「Deep Research」及包辦日常瑣事的「Operator」，亞馬遜AWS將推出的Alexa也可能成為使用者的AI代理，如輝達執行長黃仁勳所言，AI代理已逐漸成為改變全球產業的關鍵技術。

OpenAI近期持續大力推進AI代理布局，接連推出兩項AI代理新功能，元月下旬推出「Operator」，將ChatGPT聊天機器人升級，能自動化執行各種日常任務，如規劃假期、填寫表單、預約餐廳及訂購雜貨等。

時隔不到兩周，OpenAI於2月初再推出名為「Deep Research」的AI代理，專為從事知識密集工作的科研人員、學者與專業研究者設計，能快速瀏覽大量資料，進行深度分析、提取關鍵資訊，提供更精確的研究建議，能幫助用戶在數十分鐘內，完成原本需要花費數小時的複雜任務。

亞馬遜AWS也積極追趕AI代理腳步，其餘2014年推出Alexa以來，已成為應用最廣泛的語音助手之一，不過，隨著ChatGPT、Claude和Gemini等生成式AI產品大量湧現，Alexa已逐漸落後。

對亞馬遜AWS來說，推動Alexa變革至關重要，目前Alexa共擁有超過一億名活躍使用者，且已售出超過5億台支援Alexa的設備。

據了解，新版Alexa能理解連續對話、記住使用者偏好外，以協助提供音樂或餐廳推薦，也無需使用者直接參與，即可採取行動。