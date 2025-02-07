美超微回神 Blackwell將發貨 供應鏈麗臺、華泰、雙鴻吞補丸

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導
美超微逐步恢復元氣，有望強勢回歸，並積極衝刺輝達最新AI伺服器出貨，協力廠麗臺、華泰、雙鴻、尼得科超眾、南俊與優群等，營運同步看旺。（路透）
美超微逐步恢復元氣，有望強勢回歸，並積極衝刺輝達最新AI伺服器出貨，協力廠麗臺、華泰、雙鴻、尼得科超眾、南俊與優群等，營運同步看旺。（路透）

伺服器大廠美超微（Supermicro）近期好消息頻傳，繼日前宣布將於期限內更新財報後，昨（6）日再高呼搭載輝達（NVIDIA）最新一代Blackwell晶片的AI資料中心系統，已進入全面量產階段，並準備開始出貨。

法人看好，美超微逐步恢復元氣，有望強勢回歸，並積極衝刺輝達最新AI伺服器出貨，協力廠麗臺（2465）、華泰、雙鴻、尼得科超眾、南俊與優群等，營運同步看旺。

美超微發布新聞稿宣布，支援輝達HGX B200 8-GPU的最新AI資料中心系統已進入全面量產（full production availability），採用次世代液冷和氣冷技術。

美超微執行長梁見後表示，美超微的輝達Blackwell GPU產品採用即插即用的可擴充組件，並具備先進液冷及氣冷技術，讓客戶得以部署基礎設施、支援日益複雜的AI工作任務，同時還能維持卓越效能。

美超微4日也宣布將於2月11日更新財報。美超微需於2月25日前，提交去年6月30日止的會計年度財報、截至去年9月30日的單季財報，及所有其他必要的文件，以確保股票能繼續在那斯達克交易所掛牌交易。

法人預期，隨著美超微可望在「大限」來臨前，更新營運報告，財報爆雷危機有機會獲得解除，加上最新輝達AI伺服器如期放量出貨，供應鏈可望鬆口氣，營運吞定心丸。

法人點名，台廠美超微供應鏈中，雙鴻負責供應水冷板，尼得科超眾由母公司日商Nidec供貨CDU，麗臺與美超微合作相關AI伺服器等產品，南俊為伺服器滑軌供應商，華泰負責組裝，優群主要供應美超微伺服器DDR 5連接器，隨著美超微營運逐步回歸正軌，並衝刺輝達最新AI伺服器出貨，相關協力廠也將受惠。

雙鴻董事長林育申看好，第1季起市場對水冷散熱相關零組件需求將快速攀升，由於GB200系列都必須採用水冷散熱，雙鴻目前已可自製水冷板、分歧管等關鍵零組件，且都陸續取得客戶認證，2025年營運成長幅度會「滿大的」。

雙鴻去年AI水冷營收占比約10%至15%，2025年將擴大為45%至50%，而整體伺服器營收則預估將年增130%以上，加上AI水冷零組件的毛利率較高，對獲利表現將有正面幫助。

AI 伺服器 超微

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