美系AI反攻紅潮 台鏈振奮 鴻海、廣達迎升級商機
大陸AI新創DeepSeek強勢來襲，亞馬遜AWS、Google及OpenAI等科技巨頭強力回擊，不約而同端出自家最強AI服務應戰。
DeepSeek橫空出世，在全球掀起旋風，並大搶傳統AI股風采，甚至引發「DeepSeek將重創老AI股」的疑慮。隨著亞馬遜AWS、Google、OpenAI開始大反撲，法人看好將為鴻海（2317）、廣達及緯穎等主要協力廠營運注入新一波活水，迎接大客戶AI升級大商機。
其中，鴻海為亞馬遜AWS及OpenAI雲端供應商微軟主力AI伺服器協力廠，廣達則掌握三大廠Google、微軟及亞馬遜AWS三大雲端服務供應商（CSP）AI伺服器訂單，營運受惠大。
緯穎去年下半年來自亞馬遜AWS特殊應用IC（ASIC）伺服器專案逐步發酵，營收占比大增，躍升第一大客戶，成為驅動2025年營運向上的主要成長動能，除AWS動能強勁外，微軟也是緯穎的第二大客戶。
外電報導，亞馬遜AWS 5日發出AI主題活動邀請，26日將在紐約舉行新品發表會，市場預料將推出升級Alexa數位助理的新產品。
亞馬遜發言人證實，Alexa團隊及亞馬遜裝置與服務資深副總裁潘內都將參與這場活動。若亞馬遜發表Alexa生成式AI語音服務，將是該產品問世十多年來最大程度的升級。
亞馬遜2023年首度亮相改版後的Alexa，但直到去年秋季活動仍未推出。路透引述亞馬遜主管指出，搭載AI功能的Alexa將能連續回應多個提示詞，甚至能擔任AI代理，不需用戶直接涉入，便能代為採取行動。
無獨有偶，Google 5日也宣布釋出號稱為迄今效能最強的AI套裝軟體Gemini 2.0，給一般大眾使用。
Google已於去年12月向開發者與受信賴的測試者開放Gemini 2.0，5日則是全面對外開放。Google DeepMind技術長Koray Kavukcuoglu在官方部落格宣布，正式推出Gemini 2.0系列模型，包括 Flash、Pro及Flash-Lite版本。其中，Gemini 2.0 Pro在程式碼效能和複雜提示處理上表現最佳，Flash-Lite則最具成本效益。
Google表示，相關模型都支援多模態的輸入和文字輸出，更多模態的支援會在未來幾個月內全面推出。
OpenAI則是繼免費開放全新推理模型o3-mini後，5日再宣布全面開放ChatGPT搜尋功能，使用者無需註冊即可使用，挑戰Google等傳統搜尋引擎的地位。
ChatGPT搜尋功能去年10月首度亮相，目前ChatGPT資料庫只到2024年6月，為補強最新資訊，OpenAI將搜尋引擎整合至ChatGPT中，提升生成式AI聊天機器人的即時資訊能力。使用者不需登入就能進行ChatGPT搜尋，大幅降低使用門檻，OpenAI再祭出殺手級產品，藉此衝刺在AI領域的市占率。（編譯簡國帆、記者彭慧明、蕭君暉、林薏茹）
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