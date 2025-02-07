Google大投資 四台廠沾光
全球第三大雲端服務供應商（CSP）Google規劃2025年資本支出達750億美元（逾新台幣2.4兆元），優於市場預期。摩根士丹利（大摩）證券出具最新報告指出，隨Google加大AI基建投資，看好技嘉（2376）、華碩、緯創、嘉澤等後市可期；但由於ABF載板目前產能過剩，對欣興評等為「劣於大盤」。
Google日前於財報會議釋出2025年資本支出將達約750億美元的訊息，年增43%，遠超市場預期的630億美元。公司管理層表示，未來將加大技術基礎設施，主要投入伺服器和數據中心等，以支持AI相關業務擴展。
大摩認為，Google於2024年第4季資本支出約140億美元，季增9%、年增30%；2025年第1季資本支出指引範圍為160億美元至180億美元，中間值季增20%，顯示Google積極布局技術擴張，而市場對其AI發展動能抱有高度期待。
大摩科技產業分析師高燕禾分析，Google今年資本支出大幅增加，以及持續投資計算資源的策略，有助提升市場對硬體支出穩定性。此外，也同步與微軟及Meta先前的評論相呼應，預期今年資本支出將維持穩定，因此對雲端產業相關股票保持樂觀看法。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 LINE免費貼圖8款！開工送2款「終身免費用」 精品款爽用180天
📢 2025年最新！日本家電折價券最高18%折扣 7家電器店一次收藏
📢 ROG Keris II Ace三模電競滑鼠開箱！54克輕巧能幹 抓握順暢玩Game超溜
📢 日本旅遊身體不適怎麼辦？2款實用APP「線上看病」中文也OK
📢 iPhone 17 Air有「完美尺寸」！7大升級配超薄外型勾魂Pro果粉
📢 【開箱】Ikarao Break X2行動KTV開箱！8小時K歌不中斷 還能當看片神器
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言