Google大投資 四台廠沾光

全球第三大雲端服務供應商（CSP）Google規劃2025年資本支出達750億美元（逾新台幣2.4兆元），優於市場預期。摩根士丹利（大摩）證券出具最新報告指出，隨Google加大AI基建投資，看好技嘉（2376）、華碩、緯創、嘉澤等後市可期；但由於ABF載板目前產能過剩，對欣興評等為「劣於大盤」。

Google日前於財報會議釋出2025年資本支出將達約750億美元的訊息，年增43%，遠超市場預期的630億美元。公司管理層表示，未來將加大技術基礎設施，主要投入伺服器和數據中心等，以支持AI相關業務擴展。

大摩認為，Google於2024年第4季資本支出約140億美元，季增9%、年增30%；2025年第1季資本支出指引範圍為160億美元至180億美元，中間值季增20%，顯示Google積極布局技術擴張，而市場對其AI發展動能抱有高度期待。

大摩科技產業分析師高燕禾分析，Google今年資本支出大幅增加，以及持續投資計算資源的策略，有助提升市場對硬體支出穩定性。此外，也同步與微軟及Meta先前的評論相呼應，預期今年資本支出將維持穩定，因此對雲端產業相關股票保持樂觀看法。