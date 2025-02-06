華碩推新手機 銷量喊增30%

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
華碩發表新手機 圖／經濟日報提供
華碩發表新手機 圖／經濟日報提供

華碩（2357）看淡今年台灣智慧手機整體市場需求，預期市場趨勢朝「M型化」發展，不過，華碩昨（6）日正式發表最新旗艦手機Zenfone 12 Ultra，新機目標仍喊出在台銷量要相比上一代機種增長三成。華碩全球副總裁林宗樑表示，主要是因新機AI功能再進化，具備「AI錄音筆記2.0」、「AI文章摘要」、「AI檔案摘要」等功能，將成為消費者旅遊、工作最佳助手。

華碩昨日舉行Zenfone 12 Ultra發表會，新機採用高通 Snapdragon 8 Elite處理器，NPU效能提升40%，多款實用AI功能支援雲端/地端自由切換，新機主打為消費者旅遊、工作最佳助手。

華碩表示，Zenfone 12 UltraAI旗艦攝影再進化，六軸防手震Hybrid雲台4.0，可校正正負5度晃動，較前一代整體提升66%，出遊捕捉動態畫面更清晰；AI即時通話口譯2.0及AI錄音筆記2.0，讓旅遊溝通無礙。

Zenfone 12 Ultra將以台灣、日本及歐美市場為主，也會銷往部分東南亞國家。Zenfone 12 Ultra將於今（7）日晚上在台開賣，2月14日電信上市。隨著新機在台上市，法人看好，有望帶動華碩本季手機業務營收增長。

林宗樑指出，2014年華碩第一支Zenfone上市，經過多年努力，終於在台灣Android高階市場（售價新台幣2.5萬元到3萬元）賣進前2名，一路走來不容易。

AI 華碩

延伸閱讀

華碩、微星 認購衝鋒

人形機器人今年量產可期！台廠搶占先機 關鍵供應商一次看

華碩、自由系統推商用服務 Cooler Master成大咖客戶

華碩看旺台灣商用PC

相關新聞

日產找夥伴 鴻海被點名 一旦談成有助擴充旗下電動車部門

日產與本田的合併案幾乎確定胎死腹中，英國金融時報（FT）報導指出，日產已開始從科技業探尋新的策略夥伴，一些董事願意考慮與...

蘋果最強 M5晶片 台積操刀 採用3奈米家族最新製程

蘋果史上最強M系列處理器「M5」傳邁入量產，由台積電持續獨拿晶片代工訂單，採用3奈米家族最新製程生產，預計今年稍晚問世。...

美系AI反攻紅潮 台鏈振奮 鴻海、廣達迎升級商機

大陸AI新創DeepSeek強勢來襲，亞馬遜AWS、Google及OpenAI等科技巨頭強力回擊，不約而同端出自家最強A...

智慧經營／Appier全球業務資深副總涂正廷 優化體驗 鞏固忠誠度

節慶檔期是電商年度銷售的高峰期。但面對市場競爭與消費者需求不斷變化，品牌與電商業者都不斷思考如何在有限預算內發揮最大效益...

蘋果傳啟動下一代M5系列處理器量產 日月光、欣興同步沾光

蘋果傳啟動下一代M5系列處理器量產，除台積電獨拿晶片代工大單，日月光投控、欣興等也沾光，分別負責蘋果新處理器封測，以及供...

Google大投資 四台廠沾光

全球第三大雲端服務供應商（CSP）Google規劃2025年資本支出達750億美元（逾新台幣2.4兆元），優於市場預期。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。