華碩推新手機 銷量喊增30%

華碩（2357）看淡今年台灣智慧手機整體市場需求，預期市場趨勢朝「M型化」發展，不過，華碩昨（6）日正式發表最新旗艦手機Zenfone 12 Ultra，新機目標仍喊出在台銷量要相比上一代機種增長三成。華碩全球副總裁林宗樑表示，主要是因新機AI功能再進化，具備「AI錄音筆記2.0」、「AI文章摘要」、「AI檔案摘要」等功能，將成為消費者旅遊、工作最佳助手。

華碩昨日舉行Zenfone 12 Ultra發表會，新機採用高通 Snapdragon 8 Elite處理器，NPU效能提升40%，多款實用AI功能支援雲端/地端自由切換，新機主打為消費者旅遊、工作最佳助手。

華碩表示，Zenfone 12 UltraAI旗艦攝影再進化，六軸防手震Hybrid雲台4.0，可校正正負5度晃動，較前一代整體提升66%，出遊捕捉動態畫面更清晰；AI即時通話口譯2.0及AI錄音筆記2.0，讓旅遊溝通無礙。

Zenfone 12 Ultra將以台灣、日本及歐美市場為主，也會銷往部分東南亞國家。Zenfone 12 Ultra將於今（7）日晚上在台開賣，2月14日電信上市。隨著新機在台上市，法人看好，有望帶動華碩本季手機業務營收增長。

林宗樑指出，2014年華碩第一支Zenfone上市，經過多年努力，終於在台灣Android高階市場（售價新台幣2.5萬元到3萬元）賣進前2名，一路走來不容易。