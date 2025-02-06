華碩、三星AI手機雙雄旗艦機 AI免費用到2025年底

今年 AI 手機應用從雲端走向地端，更兼顧隱私，加速提升AI手機滲透率，手機生態也因AI而改變，包括：內存從12GB起跳，更重要是，華碩（2357）發表的旗艦多模態AI手機Zenfone 12 Ultra，內載6項AI功能，跟三星一樣公告「所有AI功能免費到2025年底，後續則會再公告」。台灣旗艦機雙雄的動作，似乎已在預告AI有價時代來臨。

Canalys報告指出，AI手機在2024年的滲透率達到17%，2025年預估成長到30%，三星預估今年台灣AI手機滲透率到25%，華碩6日發表AI旗艦手機Zenfone 12 Ultra，在高通Snapdragon 8 Elite的NPU效能大增40%助攻下，樂觀預估今年在台銷量增30%，市占率將拉高，該旗艦機也成ZenFone系列第一款最多AI模態、可離線（執行地端AI）AI智慧手機。

目前在2.5~3萬元價格帶高階智慧手機中，華碩副總裁林宗樑指出，華碩是排名第二，僅次於韓系大廠的品牌，又是國產品牌，今年會透過持續優化AI與拍照效能拚成長，樂觀看待華碩手機品牌還有拉高市占空間。

華碩透露，Zenfone 12 Ultra搭載了OpenAI ChatGPT、Meta Llama 3 8B、福爾摩沙AI大模型、Google翻譯功能等等，AI專家模型數多，並跟高通獨家合作優化這些AI模型落地在手機中，提供離線AI效能，舉例來說拍照用AI追焦或AI錄影降噪，可以在不聯網的情況下用AI修圖去除照片閒雜人等，確保照片隱私不會因上傳到國外AI引擎導致個資外洩。

華碩表示，AI手機中的6款AI功能都可以手動選擇雲端或地端，其中5種功能可在手機（地端）可以執行，4款在雲端能執行，僅AI即時通話口譯2.0跟AI圖片搜尋助手是100%吃手機NPU算力，而「畫圖搜尋」功能則一定要用到雲端資源搜尋。

華碩第二支AI旗艦手機也優化多款AI功能2.0，比方通話即時翻譯語言從8種增加至15種，還首度支援Line等即時通訊軟體語音電話，即時錄音轉文字功能也是商務上便利工具，則除能轉譯外能精準摘要，並一樣支援上述語言可以翻譯多國語言版本。

值得注意的是，對於AI便利功能，華碩表示有些功能適合地端，但若選擇雲端AI功能，則可以即時將資訊傳到高效率伺服器做處理，AI將隨時更新保持最新狀態，但華碩也特別強調，今年所有的AI功能都是免費使用，但後續如何就會再公告。

對AI免費到今年底？華碩解釋，AI手機的AI模型開發或優化都有商務合作成本，在地端運算就使用手機算力，但若用到雲端AI時，若用量大自然有較高的費用，故今年也是試水溫年，內部預估了AI手機普及的運算費用成本，會再對照今年實際結算用戶用量後，在兼顧消費體驗下決定如何平衡費用跟成本。

事實上，不只是華碩，其實三星在2024年初就預告：Galaxy AI 功能於 2025年底前免費提供給支援該功能的 Samsung Galaxy 裝置。第三方提供的 AI 功能，可能適用不同的條款。」台灣兩大安卓智慧手機旗艦機品牌都預告AI功能日後可能有不同費用定價。

對於DeppSeek問世，華碩表示內部有AI團隊持續優化模型，也會參考DS的訓練優化技巧，持續強化自身AI模型，未必會在手機中導入DS模型。