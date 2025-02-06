工具機展3月登場 THK和達明機器人企業領袖主題演講

2025年台北國際工具機展TIMTOS將在3月3日登場，今年恰逢第30屆里程碑，外貿協會表示，今年展覽聚焦半導體、電動車、醫療、航太及綠能等5大領域，也邀請日本THK和達明機器人等重要產業領袖擔綱主題演講。

主辦單位貿協今天透過新聞稿表示，台北國際工具機展TIMTOS今年集結超過千家海內外指標企業，展現台灣在智慧製造領域的整合與創新實力，是全球指標智慧製造暨工具機展會，並透過主題演講及產業論壇，從全球視野洞察未來製造趨勢。

貿協表示，主題演講將於3月4日登場，邀請日本THK集團董事長兼執行長寺町彰博為國際講者，剖析人工智能時代下製造業的未來，進一步探討目前人力資源短缺的解決方案。

國內講者則由協作型機器人領導企業達明機器人執行長陳尚昊擔綱演講，分享如何結合AI與自動化解決方案，提供高效且經濟的自動化建置模式。

產業論壇方面，貿協表示，將邀請4位產業翹楚，包括東京精密股份有限公司董事長兼執行長吉田均、友嘉集團MAG Automotive LLC商務開發副董事長陳天華、台灣西門子數位工業總經理黃欣心及上銀科技股份有限公司資深處長張坤耀，分享對未來製造趨勢的深刻洞見，深入探討製造業節能永續等前瞻議題，最後並以座談形式與觀眾交流，帶領與會者洞悉產業未來。

貿協表示，TIMTOS 2025亮點主題包括AI與機器人、智慧製造及節能永續，以「Integrate to Innovate」（整合創新，智造未來）為核心理念，引領全球業者開創半導體、電動車、醫療、航太與綠能等5大應用領域。