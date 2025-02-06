有線電視系統導入AI客服 解決用戶95%問題
各行各業積極導入AI應用，有線電視系統業者中嘉推出AI智能客服，目前約95%以上問題都可由智能客服解決，也提供自主報修功能；凱擘也提供企業用戶SmartSecurity服務，運用AI辨識強化門市防盜。
中嘉寬頻今天發布新聞稿，去年起優化系統介面與服務，打造AI智能客服系統「AI智能客服小嘉」，包含帳單服務、障礙排除或報修、方案申裝或異動、查詢優惠方案等，AI都能協助解決。
中嘉寬頻指出，去年10月智能客服上線至今，累積超過20萬人次使用，隨著持續訓練調整，目前高達95%以上的問題都可由智能客服直接解決，無須轉介專人處理。
中嘉寬頻指出，AI智能客服擁有3大優勢，一是懂得聰明回應問題，突破傳統聊天機器人高度依賴關鍵詞的限制；二是可24小時即時回應；三是提供一站式自主報修服務，民眾透過即時報修功能，可依自身方便的時間直接預約維修日期與時間，也可查詢報修處理進度。
其他有線電視業者在寬頻服務上，也導入AI提供加值服務，凱擘除了提供寬頻外，也提供SmartSecurity服務。
凱擘指出，企業用戶使用SmartSecurity服務時，提供AI人像辨識功能，如果門市已關店、或門市人員外出時，可透過AI人像辨識功能強化防盜性，如果AI辨識現場有人時，系統會主動通報，搭配電話、簡訊、APP等管道通知用戶。
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