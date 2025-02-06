廣達總部新春團拜！董座林百里率隊 高層5巨頭驚喜同框
代工大廠廣達（2382）近年積極衝刺AI領域，旗下搭載輝達（NVIDIA）GB200系列的高階AI伺服器，從去年底就已啟動出貨，出貨速度不斷提升，也將如期於第1季放量，對此，董事長林百里也看好2025年AI人工智慧市場將迎來百花齊放的盛況。而6日適逢農曆正月初九「天公生」，廣達作為AI市場的領頭羊，也特地邀集千名員工齊聚在集團林口總部正門階梯處，並在董事長的帶領下，攜手祈求新的一年營收表現再創新高峰。
近年市場掀起的「AI巨浪」，讓代工大廠廣達的股價狂飆，連連刷新近十年以來的新高紀錄，而這也讓創始人林百里的身價直衝天際，一舉坐上了首富的寶座。而廣達目前除了已手握輝達最強AI晶片GB200不小的訂單份額，也同時拿下三大美系雲端服務供應商（CSP）的代工大單，而這不僅讓「廣達」成為市場判斷AI商機好壞的一大主要指標，更也讓董事長林百里成為AI大浪的最大受惠者之一，而他日前也在旺年會中，趁機向台下員工們報喜，並大喊「廣達又拿第一啦！」
事實上，廣達自從1988年成立以來，已走過37個年頭，而團隊早在2000年就開始發展雲端伺服器，至2006年，隨著GOOGLE雲端服務興起，一路見證了雲端運算時代的展開，而團隊在歷經過種磨練後，最終憑藉著深厚的智慧製造實力，收獲GOOGLE、Meta、微軟、亞馬遜等大型CSP(雲端服務供應商)業者資料中心的代工大單。至於當今火熱的AI伺服器，廣達也提早在2016年、市場仍無人聞問時，就已提前打造了初代的AI伺服器，因此廣達也跟合作伙伴輝達，一同被外界視為AI領域的「領頭羊」。
對此，廣達總部的全體同仁也於今日在經營團隊的帶領下，齊聚於林口總部的正面階梯處，盛大舉行「開工團拜」儀式，而現場除了特地擺放了如山一般滿滿的供品之外，也齊聚了集團上千名員工，而董事長林百里則親自出馬站在隊伍最前方，擔綱主祭者的角色，而也有眼尖的同仁發現，除了董事長親自出席外，副董事長梁次震以及雲達總經理楊麒令、財務長楊俊烈、以及有「總廠長」之稱的執行副總黃健堂也都驚喜現身、罕見同框。
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