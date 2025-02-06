電信三雄出征MWC 蔡明忠、簡志誠帶隊出擊
今年度全球行動通訊大會（MWC）將登場，國內電信三雄不缺席，中華電信將由董事長簡志誠帶隊親征，台灣大哥大董事長蔡明忠繼去年、前年親赴MWC後，今年也將與總經理林之晨等高階主管前進MWC交流，遠傳則預計展出5G最新應用。
一年一度的全球行動通訊大會（MWC）將於3月3日至6日在西班牙巴賽隆納登場，今年主題為Converge. Connect. Create（融合、連結、創新），作為行動通訊產業的風向球，每年都吸引各國科技大廠、電信業者參展與會。
國內電信三雄今年也不缺席，中華電今年將由董事長簡志誠率隊參與，預料將深化與國際設備大廠包括諾基亞、愛立信等的合作，聚焦節能與網路切片技術等。
中華電指出，為持續深化與新加坡電信（Singtel）的合作關係，繼2024年成功完成Paragon平台建置後，2025年雙方宣布再度攜手合作，將於全球MWC2025世界行動通訊大會上，共同展出5G切片創新應用服務。
中華電信網路技術分公司總經理賈仲雍指出，中華電期望透過與新加坡Singtel及泰國AIS電信的合作，進一步強化5G生態系的影響力，讓世界看見台灣的實力，協助國內企業接軌國際，創造更多商業價值。
台灣大哥大表示，董事長蔡明忠繼去年、前年親自赴MWC後，今年也計畫再訪，將與總經理林之晨、技術長兼法規長揭朝華、個人用戶事業商務長林東閔、企業服務事業商務長朱曉幸、永續品牌公關副總經理劉麗惠等高階主管，前往MWC與國際大廠交流，拓展商業合作機會。
遠傳電信則表示，將由網路技術暨營運群執行副總經理郭峻杰帶隊前往MWC參訪，除展出5G最新應用外，期間會與愛立信等國際大廠進行深度交流。
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