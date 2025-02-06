華碩新旗艦機首度導入「福爾摩沙AI大模型」 銷量看增三成

華碩（2357）衝刺手機事業，6日正式發表最新旗艦機Zenfone 12 Ultra，主打人工智慧功能再進化，華碩表示，Zenfone 12 Ultra是旅遊、工作最佳助手，具備「AI錄音筆記2.0」、「AI文章摘要」、「AI檔案摘要」等功能，此外，新機也首度導入自家開發的「福爾摩沙AI大模型」，其AI翻譯功能在繁體中文辨識度上大幅優於對手，華碩全球副總裁林宗樑表示，目標Zenfone 12 Ultra新機在台銷售量將比上代機種增長三成。

Zenfone 12 Ultra採用高通（Qualcomm） Snapdragon 8 Elite處理器，NPU效能提升40%，多款實用AI功能支援雲端/地端自由切換；AI旗艦攝影再進化，六軸防手震Hybrid雲台4.0，可校正正負5度晃動，較前一代整體提升66%，出遊捕捉動態畫面更清晰；AI即時通話口譯2.0及AI錄音筆記2.0，讓旅遊溝通無礙。

Zenfone 12 Ultra是旅遊、工作最佳助手，「AI錄音筆記2.0」、「AI文章摘要」、「AI檔案摘要」，可支援雲端/地端自由切換，不僅可將語音轉換文字，還能辨識發話者，更精準地摘要內容及翻譯多種語言；亦可在瀏覽器、APP或手機中的PDF、TXT和Word文件快速生成摘要。

華碩指出，升級支援Line、Whatsapp、WeChat的「AI即時通話口譯2.0」及「AI搜尋助手」，則透過地端Qualcomm Hexagon NPU支援即時轉錄、翻譯，精準處理手機內隱私資訊。其採用先進Meta Llama 3 8B模型，免連網快速處理摘要，加上華碩最佳化調整，中文處理能力貼合台灣人使用需求。

全新「AI追焦錄影」可自動偵測移動中的主角，進行縮放運鏡，保持主角在畫面中央不出框；「AI人像錄影2.0」主動辨識人臉、貓和狗，呈現自然景深運鏡，內建兩款可調強度的散景光斑效果，夜拍質感直逼電影；「AI錄影降噪」不需額外設備，身處戶外或吵雜環境，也能錄下收音清晰的影片；「超清晰變焦」透過AI演算，最高可放大影像30倍並添加細節，輕鬆拍攝具備專業水準的旅遊/生活影片。

Zenfone 12 Ultra提供冷杉綠、櫻花白、檀木黑三款絕美配色，2月7日18：00全台開賣，2月14日電信上市，指定資費0元起 ，3月15日前全通路購機登錄送2,000 DJB eSIM國際網路吃到飽，ASUS手機專賣店加贈延長保固一年。