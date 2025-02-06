快訊

柯建銘自曝收「殺全家」恐嚇信 被勸1句隔空嗆張啟楷「別講幹話」

流感疫苗搶翻！高端宣布釋出300劑庫存 自費接種捐千元做公益

等著被開除？川普政府瘦身計畫遭轟「騙局」 公務員恐拿嘸補償金

華碩新旗艦機首度導入「福爾摩沙AI大模型」 銷量看增三成

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
華碩6日正式發表最新AI旅拍神機Zenfone 12 Ultra。記者吳凱中／攝影
華碩6日正式發表最新AI旅拍神機Zenfone 12 Ultra。記者吳凱中／攝影

華碩（2357）衝刺手機事業，6日正式發表最新旗艦機Zenfone 12 Ultra，主打人工智慧功能再進化，華碩表示，Zenfone 12 Ultra是旅遊、工作最佳助手，具備「AI錄音筆記2.0」、「AI文章摘要」、「AI檔案摘要」等功能，此外，新機也首度導入自家開發的「福爾摩沙AI大模型」，其AI翻譯功能在繁體中文辨識度上大幅優於對手，華碩全球副總裁林宗樑表示，目標Zenfone 12 Ultra新機在台銷售量將比上代機種增長三成。

Zenfone 12 Ultra採用高通（Qualcomm） Snapdragon 8 Elite處理器，NPU效能提升40%，多款實用AI功能支援雲端/地端自由切換；AI旗艦攝影再進化，六軸防手震Hybrid雲台4.0，可校正正負5度晃動，較前一代整體提升66%，出遊捕捉動態畫面更清晰；AI即時通話口譯2.0及AI錄音筆記2.0，讓旅遊溝通無礙。

Zenfone 12 Ultra是旅遊、工作最佳助手，「AI錄音筆記2.0」、「AI文章摘要」、「AI檔案摘要」，可支援雲端/地端自由切換，不僅可將語音轉換文字，還能辨識發話者，更精準地摘要內容及翻譯多種語言；亦可在瀏覽器、APP或手機中的PDF、TXT和Word文件快速生成摘要。

華碩指出，升級支援Line、Whatsapp、WeChat的「AI即時通話口譯2.0」及「AI搜尋助手」，則透過地端Qualcomm Hexagon NPU支援即時轉錄、翻譯，精準處理手機內隱私資訊。其採用先進Meta Llama 3 8B模型，免連網快速處理摘要，加上華碩最佳化調整，中文處理能力貼合台灣人使用需求。

全新「AI追焦錄影」可自動偵測移動中的主角，進行縮放運鏡，保持主角在畫面中央不出框；「AI人像錄影2.0」主動辨識人臉、貓和狗，呈現自然景深運鏡，內建兩款可調強度的散景光斑效果，夜拍質感直逼電影；「AI錄影降噪」不需額外設備，身處戶外或吵雜環境，也能錄下收音清晰的影片；「超清晰變焦」透過AI演算，最高可放大影像30倍並添加細節，輕鬆拍攝具備專業水準的旅遊/生活影片。

Zenfone 12 Ultra提供冷杉綠、櫻花白、檀木黑三款絕美配色，2月7日18：00全台開賣，2月14日電信上市，指定資費0元起 ，3月15日前全通路購機登錄送2,000 DJB eSIM國際網路吃到飽，ASUS手機專賣店加贈延長保固一年。

Zenfone 12 Ultra提供12GB/256GB及16GB/512GB兩種規格供選購，12GB/256GB，建議售價29,990元；16GB/512GB頂規版價格較前一代更優惠，建議售價31,990元。

左至右為華碩手機全球營銷處長張舜翔、全球副總裁林宗樑。記者吳凱中／攝影
左至右為華碩手機全球營銷處長張舜翔、全球副總裁林宗樑。記者吳凱中／攝影

AI 手機 華碩

延伸閱讀

華碩、微星 認購衝鋒

人形機器人今年量產可期！台廠搶占先機 關鍵供應商一次看

華碩、自由系統推商用服務 Cooler Master成大咖客戶

台積、華碩 認購充電

相關新聞

公私協力衝刺算力 國研院估：2029年合計破1200PFLOPS

賴總統宣示建構主權AI願景，國科會今赴行政院會報告「新一代高速運算主機建置規劃與進度」，未來將分期建置算力、大型雲端資料...

建置我國主權AI 國科會透露還需透過修正這兩法

AI時代來臨，建置我國主權AI刻不容緩，對此，國科會副主委林法正6日表示，我國目前所開發的TAIDE也是拿開源數據在訓練...

數發部為強我國AI建置AIEC 今年可望評測逾十家台廠

為落實行政院五大信賴產業政策，推動臺灣人工智慧(AI)技術全面發展，數發部日前就已建立我國AI評測與驗證體系，提升民眾對...

達明機器人與ASMPT簽署MOU 共同推動創新智慧製造

達明（4585）機器人6日宣布與半導體製造技術的創新與市場領導者ASMPT正式簽署合作備忘錄（MOU），攜手推動智慧製造...

國科會：落實主權AI 拚2029年算力達480Petaflops

國科會6日於行政院會報告「新一代高速運算主機建置規劃與進度」。國科會說明，為因應AI浪潮帶來的挑戰，並落實主權AI的強化...

輝達GTC大會 鴻海擴大參展秀AI智慧製造機器人

輝達（NVIDIA）年度GTC大會將於美國時間3月17日起登場，鴻海規劃擴大參展，內容涵蓋人工智慧（AI）應用、智慧製造...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。