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利明献：東元全球布局 美國關稅變數影響小

中央社／ 台北6日電

電機大廠東元董事長利明献今天表示，美國關稅政策變數，對東元外銷政策影響相當小，主要是東元全球布局生產基地，可快速因應。他指出，東元積極擴展歐洲和中東市場，預估3至4年後，海外市場業績占比提升至50%。

東元下午舉行空調家電品牌與代言人發表會，宣布由世界12強棒球賽冠軍「台灣隊長」陳傑憲出任2025年品牌代言人，東元董事長利明献出席共同致詞，會後接受媒體採訪。

對於美國總統川普關稅政策變數，利明献指出，無論美國是否加徵或是暫緩關稅，東元集團都有因應策略，關稅變數對於東元外銷政策影響相當小。

利明献分析，東元在全球多元化布局生產基地，在中國、美國、墨西哥、東南亞等地設有生產基地和銷售據點，相對分散，若各國政策調整，東元生產基地可調整快速。

談到墨西哥廠，利明献指出，東元當地廠區正逐步投產，並非產線都已量產，相對其他台灣廠商相對幸運，東元墨西哥廠產量較小，其他生產基地可因應。

展望全球市場布局，除了美國和東南亞，利明献表示，東元集團積極擴展歐洲和中東市場， 利用產品組合和銷售通路，提升歐洲和中東市場占比。

利明献指出，目前海外市場占東元整體業績比重約47%，台灣占比53%，預估3年至4年後，海外市場比重目標提升至50%。

在政府深度節能政策帶動下，利明献說，今年家電業績占比目標要達到25%。東元樂觀預估，今年空調產品業績可成長3成至4成；東元空調暨智慧生活事業群總經理彭継曾預期，今年家電項目業績可大幅成長，預估今年空調產品業績可成長3成至4成。

利明献表示，東元集團目標成為全球電氣化、智能化與綠色能源的核心發展驅動者，未來持續研發創新技術，發展深度節能與空調智能化，積極開拓東南亞等海外市場。

除了台灣市場，利明献指出，東元布局東南亞市場超過40年，當地廠商推動節能與設備更新，空調產品有很大的成長空間。彭継曾預估，東元今年在中國和東南亞市場，有機會再成長2倍至3倍，主要是當地台商積極布局節能減碳設備需求。

對於節能家電預算遭立委凍結20%影響補助，利明献表示，政府政策無論在野黨還是執政黨，對節能減碳補助或補貼，應該還是不會更動。

東元 東南亞

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