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全球首家！慧榮率先通過車用級SSD控制晶片ASPICE CL3 認證

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
慧榮率先通過車用級SSD控制晶片ASPICE CL3 認證。圖／慧榮提供
慧榮率先通過車用級SSD控制晶片ASPICE CL3 認證。圖／慧榮提供

全球NAND型快閃記憶體控制晶片領導廠商慧榮（SIMO），今日宣布其 PCIe Gen4 SSD 控制晶片已成功取得 ASPICE CL3 認證，由全球知名認證機構UL Solutions (NYSE: ULS)頒發證書，成為全球首家達成此里程碑的 SSD 控制晶片供應商。這項成就不僅展現慧榮科技在專案管理上的卓越能力，更彰顯其在組織層面建立標準化工作流程，並在企業層級累積流程資產的堅實基礎。

慧榮終端與車用儲存事業群資深副總段喜亭表示：「隨著軟體定義汽車和自動駕駛技術的快速發展，軟體品質控管變得比以往更加重要。這次獲得 CL3 認證，充分展現我們致力於超越汽車產業嚴格標準的承諾。我們不斷擴展市場版圖、豐富產品組合，以創新驅動發展，為汽車產業提供更先進的儲存解決方案。作為值得信賴的合作夥伴，我們將持續專注於為全球汽車客戶堅守最高標準的品質、安全性和效率。」

慧榮始終引領車用級 SSD 儲存解決方案的創新發展。我們獨有的韌體經過精心設計，提供無與倫比的耐用性、卓越的效能，以及業界領先的功耗效率，為車載應用樹立全新標竿。車用級產品皆符合 AEC-Q100、IATF 16949、ISO 21434 及 ISO 26262 ASIL B 等嚴苛的國際標準，並持續超越業界對安全性與可靠度的最高要求。

SSD 控制晶片

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