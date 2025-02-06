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中華電信門市設道館與寶可補給站 以5G助攻訓練家

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

即日起，中華電（2412）首波推出205間門市設置道館及寶可補給站，讓民眾前來門市申辦服務的同時，也能沉浸在捕捉寶可夢的樂趣中。未來將逐步開放全台門市，並不定期舉辦傳說團體戰等活動，提供訓練家兼具探索與挑戰性的豐富遊戲樂趣，以拓展手遊商機。

中華電信希望透過本次合作，展現5G行動數位娛樂與戶外活動的結合，亦透過遊戲活動共同推廣台灣文化與旅遊，讓國際遊戲在地化更具深度。以No.1的行動5G涵蓋率及網速，助攻訓練家享有最高品質的遊戲體驗。

年度盛事「Pokémon GO Tour」活動每年吸引上萬名訓練家踴躍參加，今年2/21~2/23將以新北大都會公園為主會場熱力登場，許多訓練家已迫不及待參與。中華電信日前舉辦問卷抽獎活動送出200份活動入場券回饋客戶，更將於「Pokémon GO Tour: 合眾地區-新北市」活動期間於現場設置攤位，提供限量贈品和訓練家共襄盛舉！中華電信將持續廣結盟友，以優異的網路品質與通路優勢合作遊戲夥伴，提供訓練家享受極致的飆網體驗與娛樂饗宴。

5G 中華電信 手遊

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