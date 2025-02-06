公私協力衝刺算力 國研院估：2029年合計破1200PFLOPS

賴總統宣示建構主權AI願景，國科會今赴行政院會報告「新一代高速運算主機建置規劃與進度」，未來將分期建置算力、大型雲端資料中心、精進繁體中文大型語言模型，目標2029年算力達480Petaflops（每秒千兆次浮點運算數）以上，同年全台公私算力粗估將超過1200Petaflops。

國科會說明，轄下的國家實驗研究院國家高速網路與計算中心，正全力執行新一代高速運算主機建置工作，搭配籌建大型雲端資料中心、建立AI雲端開發服務平臺、規劃公私算力聯盟等策略，以提供AI技術研發及應用服務所需的運算資源。期望藉由政府與民間共同投入算力建設，全面提升臺灣的科技競爭力，實現「人工智慧島」的國家願景。

國科會強調，新一代高速運算主機將為AI技術與應用研發提供堅實基礎，透過「晶片驅動台灣產業創新方案」及「大南方新矽谷推動方案」的推動，升級高速運算主機的計算能量與能源使用效率，預定2029年算力達480Petaflops；國家實驗研究院院長蔡宏營補充，AI超級電腦預計今年5月開放。

此外，國科會也規劃籌建大型雲端資料中心，作為國家關鍵資料據點，用以佈署高速運算主機與巨量資料儲存設施，防止敏感資料外流，滿足多元AI應用的需求；南科雲端資料中心估2025年底開放，沙崙AI運算資料中心擬在2029年初開放。

國科會表示，主權AI是保障國家數位主權與文化的重要基石。為支持台灣新創與中小企業，國科會將於今年推出一站式AI開發雲端服務平臺，提供友善的生成式AI開發環境，助力AI服務在百工百業的落地應用，加速國內產業全面邁向AI化。

同時國科會也規劃推動公私算力資源合作計畫，強化國內AI轉型所需的大型算力基礎服務。藉由公私合作，可促進算力資源的協同調度，提升整體建置效益，有助於打造一個堅實且具競爭力的AI發展生態系。