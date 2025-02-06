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建置我國主權AI 國科會透露還需透過修正這兩法

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
國科會副主委林法正。圖／聯合報系資料照
國科會副主委林法正。圖／聯合報系資料照

AI時代來臨，建置我國主權AI刻不容緩，對此，國科會副主委林法正6日表示，我國目前所開發的TAIDE也是拿開源數據在訓練，如果想要設置具備公信力、可信度高的繁體中文主權AI就需要用對應的數據庫來訓練，但目前這部分涉及到著作權法的問題，以及AI基本法的修訂。

國科會今日赴行政院報告「新一代高速運算主機建置進度與規劃」，根據報告指出，新一代高速運算主機將為AI技術與應用將透過「晶片驅動台灣產業創新方案」及「大南方新矽谷推動方案」的推動，升級高速運算主機的計算能量與能源使用效率，預定以2029年算力達480 Petaflops（每秒千兆次浮點運算數）為建置目標，實現更優質穩定的共用型計算服務。

此外，國科會也將籌建大型雲端資料中心，作為國家關鍵資料據點，用以佈署高速運算主機與巨量資料儲存設施，防止敏感資料外流，滿足多元AI應用的需求。

國科會去年就喊出希望能夠在2028年讓我國算力擠進亞洲前三，對於具體做法，林法正表示，目前主要就是透過晶創台灣方案及大南方矽谷計畫來達標，這部分還需要立法院支持科技預算，才能達成。

至於在AI基本法的部分，林法正說，草案已送至行政院審查，未來將是審查狀況再修正草案內容，一定會在立法院新會期開議前再把修正過的草案送至政院。

此外在資料治理部分，林法正說，我國開發的TAIDE也是拿開源的數據來訓練，不過我國如果想要建置主權AI，就需要一個全世界資料最完整、可信度最高的繁體中文數據庫來作為訓練，但這就會牽扯到著作權法的法規限制，許多著作仍無法開源使用，因此在法規上仍需要適度鬆綁，否則全世界的大型語言模型就無法用我國的資料來訓練，因此我國所建置的AI主權也不具備公信力。

林法正說，因此未來將會在AI基本法的架構之，由數發部會在資料治理部分訂定相關作用法。

數發部次長闕河鳴說明，資料治理的相關法規已經列為今年數發部的重要發展目標，近期就會由副院長鄭麗君邀集各部會討論。

AI 國科會 數發部 矽谷

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