數發部為強我國AI建置AIEC 今年可望評測逾十家台廠

為落實行政院五大信賴產業政策，推動臺灣人工智慧(AI)技術全面發展，數發部日前就已建立我國AI評測與驗證體系，提升民眾對AI應用的信任以及降低AI使用風險，強化台灣在全球AI技術領域的競爭力。數產署表示，AI評測中心目前已接獲多國內廠商來送測，今年可望逾十家業者送驗，包括聯發科（2454）、長春石化（1764）、台智雲（7735）等。

數發部於2023年12月成立AI產品與系統評測中心(Artificial Intelligence Evaluation Center，以下簡稱AIEC)，參酌國際相關規範(如：ISO、NIST AI RMF、歐盟 Trustworthy AI等)，開發及建立評測方法、題庫及工具，並逐步推動測試實驗室與驗證機構成立，為企業提供專業的評測服務，提升產品價值，持續完善AI評測環境。

對此，數產署長林俊秀說明，AIEC近期就已開始正式運作，並以推動多場說明會向企業說明AIEC運作，截至目前國內已有許多家廠商紛紛送件準備送驗，包括聯發科、長春石化、台智雲以及國科會所研發的TAIDE。

至於先前傳出Open AI、Meta等國際大廠也有望送測，林俊秀表示，確實有去詢問這些業者，不過由於Open AI、Meta都是屬於國際企業，他們均表示在送測驗需要整體考量及國際狀況。

此外，政府推動AI數位應用為全球趨勢，數發部已訂定「公部門人工智慧應用參考手冊」供各政府機關遵循，基於國家資通安全考量，行政院及數發部特別警示公務機關與關鍵基礎設施等應限制使用DeepSeek AI服務產品，公立大學及研究機構如果有使用需求，則在依規定程序報准核可並採取必要之管制措施後即得使用；而中央目的事業主管機關應督導資通安全管理法所定關鍵基礎設施提供者及政府捐助之財團法人參考辦理，以避免使用者相關數據或資訊被這類有資安疑慮的產品傳送，造成危害國家資通安全的疑慮。

最後，數發部將致力於開發更完善的評測工具與技術，並以國際標準為基礎，推動我國AI產品全球化發展，並滾動調整參考手冊內容，引導公務機關發展為民服務AI應用，期能打造安全、穩健、公平及透明為核心的AI應用環境，實現「讓世界信賴臺灣」的願景。