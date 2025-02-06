達明機器人與ASMPT簽署MOU 共同推動創新智慧製造

達明（4585）機器人6日宣布與半導體製造技術的創新與市場領導者ASMPT正式簽署合作備忘錄（MOU），攜手推動智慧製造的全球化應用與創新。這次策略合作將整合雙方的技術與專業，共同迎接全球產業數位化轉型帶來的挑戰與機遇。

ASMPT是全球領先之半導體及電子產品製造硬件及軟件解決方案供應商，擁有深厚的高精度製造和智能自動化系統專業技術。而達明機器人則以創新的協作型機器人結合AI應用享譽業界，是智慧製造領域的重要推動者。雙方將透過技術整合與資源共享，攜手打造突破性創新，幫助全球製造業者實現更加智能、高效的生產模式。

達明機器人全球銷售總監章春蕙表示，近年來，達明機器人在半導體產業已展現多元的應用成果。此次與ASMPT合作，為其客戶提供自動化解決方案，是我們在這一關鍵領域的重要里程碑，也再次彰顯我們持續創新的承諾。我們期待與ASMPT共同開發更智能、高效的解決方案，幫助客戶在快速變化的市場中保持競爭力。

ASMPT資深副總裁及主流ICD業務負責人Avian Ho表示，將達明機器人的專業技術融入ASMPT的尖端解決方案，不僅將提升生產流程的網絡化、自動化和優化，還將透過整合硬件、軟件與服務，推動智慧工廠的全面發展。這次合作的目標是加速電子與半導體製造商邁向智慧化工廠，進一步提升生產效率、靈活性與品質。

此次合作備忘錄的簽署，開啟了達明機器人與ASMPT更深入合作的新篇章。未來，雙方將在AI、自動化與智慧製造領域探索更多創新機會，致力於為全球客戶和產業創造更多價值。透過共同努力，雙方希望在智慧製造領域樹立合作與創新的新典範。