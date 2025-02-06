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國科會：落實主權AI 拚2029年算力達480Petaflops

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
AI示意圖。（路透）
AI示意圖。（路透）

國科會6日於行政院會報告「新一代高速運算主機建置規劃與進度」。國科會說明，為因應AI浪潮帶來的挑戰，並落實主權AI的強化，國科會轄下的國家實驗研究院國家高速網路與計算中心，正全力執行新一代高速運算主機建置工作，搭配籌建大型雲端資料中心、建立AI雲端開發服務平臺、規劃公私算力聯盟等策略，以提供AI技術研發及應用服務所需的運算資源。期望藉由政府與民間共同投入算力建設，全面提升臺灣的科技競爭力，實現「人工智慧島」的國家願景。

國科會強調，新一代高速運算主機將為AI技術與應用研發提供堅實基礎。透過「晶片驅動臺灣產業創新方案」及「大南方新矽谷推動方案」的推動，升級高速運算主機的計算能量與能源使用效率，預定以2029年算力達480 Petaflops（每秒千兆次浮點運算數）為建置目標，實現更優質穩定的共用型計算服務。此外，還將籌建大型雲端資料中心，作為國家關鍵資料據點，用以佈署高速運算主機與巨量資料儲存設施，防止敏感資料外流，滿足多元AI應用的需求。

國科會表示，主權AI是保障國家數位主權與文化的重要基石。為支持臺灣新創與中小企業，國科會將於今年推出一站式AI開發雲端服務平臺，提供友善的生成式AI開發環境，助力AI服務在百工百業的落地應用，加速國內產業全面邁向AI化。國科會並規劃推動公私算力資源合作計畫，結合公部門與民間企業的力量，強化國內AI轉型所需的大型算力基礎服務。藉由公私合作，可促進算力資源的協同調度，提升整體建置效益，有助於打造一個堅實且具競爭力的AI發展生態系。

展望未來，藉由AI超級電腦、大型雲端資料中心、AI雲端開發服務平臺，以及公私算力資源協作等多元策略，將全面帶動公私部門算力投資與加值服務，提升國內AI基礎建設與服務能量，加速AI應用的創新與普及，使各行各業均能受惠於AI技術的成果。這些努力，將為臺灣未來10至20年的科技國力與產業競爭力奠定堅實基礎，確保在全球科技競賽中的持續優勢。

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