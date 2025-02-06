慧榮去年營收、毛利雙成長 每股純益3.43美元超乎預期

快閃記憶體控制晶片大廠慧榮今日公布2024年全年營收超過預期，達到8億零355萬美元，年增26%，毛利率也大幅提升，從2023年的43%提升到46.2%。全年度稅後純益達1億1596萬美元，每單位稀釋之美國存託憑證盈餘3.43美元（約新台幣113元）。

2024年第4季營收1億9116萬美元，季減10%、年減少6%。去年第4季毛利率47%，稅後純益3090萬美元，每單位稀釋之美國存託憑證（ADS）盈餘0.91美元（約新台幣30元）。

慧榮總經理苟嘉章表示，儘管2024年第4季消費市場充滿挑戰，但公司營收仍達到預期，毛利也進一步提升。他強調，2024全年營收較前一年大幅成長26%，高於年初預期的高標。此外，即使下半年市場表現疲弱，全年毛利率仍然大幅提升至46.2%。慧榮在2024年下半年推出領先業界的PCIe Gen5 SSD 控制晶片，並取得四家NAND大廠及多家模組廠的訂單，預計2025年開始放量。

苟嘉章表示，預期來自NAND大廠的控制晶片外購訂單將帶來更多的營收和獲利，同時提升在行動通訊和PC市場的占有率。今年的成長動能主要來自幾項新產品的上市，包括8通道PCIe Gen5 SSD控制晶片已從2024年下半年開始出貨，適用於AI手機的UFS 4.1控制晶片將於今年下半年問市，而為主流市場開發的4通道PCIe Gen5 SSD控制晶片也預計於今年底推出。

此外，公司多款車用SSD控制晶片正快速拓展至多種應用，加上從2024年下半年開始出貨的MonTitan企業級SSD控制晶片預計也將於今年下半年開始放量，都將挹注更多的營收。儘管消費性需求在今年上半年仍將維持疲軟，但受惠於新產品推出及與 OEM 客戶的新專案合作，預期下半年將迎來復甦，第4季營收推估達到接近10億美元。

慧榮預估今年第1季營收將介於1億5800萬美元至1億6700萬美元，季減12.5%~17.5%，毛利率介於47%至47.5%。