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門市就是道館與補給站！中華電、寶可夢合作 拓展手遊商機

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
中華電信宣布，門市將設置寶可夢道館以及補給站，首波涵蓋205間門市。手遊寶可夢「Pokemon Go」上架許久，人氣絲毫不墜。（路透）
中華電信宣布，門市將設置寶可夢道館以及補給站，首波涵蓋205間門市。手遊寶可夢「Pokemon Go」上架許久，人氣絲毫不墜。（路透）

中華電信今（6）日宣布，即日起，中華電信門市將設置寶可夢道館以及補給站，首波涵蓋205間門市，讓民眾前來門市申辦服務的同時，也能沉浸在捕捉寶可夢的樂趣中。未來更將逐步開放全台門市，並不定期舉辦傳說團體戰等活動，提供訓練家兼具探索與挑戰性的豐富遊戲樂趣，以拓展手遊商機。

中華電信希望透過本次合作，展現5G行動數位娛樂與戶外活動的結合，亦透過遊戲活動共同推廣台灣文化與旅遊，讓國際遊戲在地化更具深度。中華電信期盼以No.1的行動5G涵蓋率及網速，助攻訓練家享有高品質的遊戲體驗。

年度盛事「Pokémon GO Tour」活動每年吸引上萬名訓練家踴躍參加，今年2月21日至2月23日以新北大都會公園為主會場熱力登場，許多訓練家已迫不及待參與。

中華電信除日前舉辦問卷抽獎活動送出200份活動入場券回饋客戶，更將於「Pokémon GO Tour: 合眾地區-新北市」活動期間於現場設置攤位，提供限量贈品和訓練家共襄盛舉。

中華電信表示，將持續廣結盟友，以優異的網路品質與通路優勢合作遊戲夥伴，提供訓練家享受飆網體驗與娛樂饗宴。

5G 中華電信 寶可夢

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