AI順風再起！緯謙總座夏志豪：AI市場發揮的空間還很大

隨著AI應用市場需求大增，國內代工業者鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）、英業達（2356）及仁寶（2324）群起搶進，積極啟動伺服器領域布局，攜手搶搭這波AI趨勢的順風車，而作為一站式創新雲端服務供應商緯謙（WiAdvance）近年憑藉提供各種以AI為核心的一站式服務，協助企業大廠完成上雲轉型，並成功收獲「電子五哥大廠」採用。展望AI市場的未來發展，緯謙總經理夏志豪直言「AI市場能發揮的空間還很大」。

AI題材熱潮不減，供應鏈近日連釋各種利多，吸引投資人關注，帶動市場大筆資金不斷湧入，而根據調研機構IDC的預估，未來幾年全球企業在AI領域的投資將達到1.5兆美元，而到2030年，AI相關產值將佔全球GDP的3.5%，顯示出AI技術對於經濟的重大影響。這也吸引市場法人的目光，並在多家大廠的率隊之下，將AI有關題材訂為主要的投資標的，積極加大力道搶進，引發全球關注。

據悉，緯謙目前專注於提供基於公有雲平台與混合雲架構的應用解決方案，提供以 Cloud、AI、Data 為核心的一站式服務，協助企業布署雲端資源，提供專業的雲端搬遷、轉型策略、技術導入、整合支援和雲端託管，打造兼備靈活彈性與高度安全性的解決方案，為客戶量身打造適合各種企業特性的雲端服務，並且旗下自研產品「WiKMS企業知識管理AI助手」更是直接獲得「電子五哥大廠」的採用。

緯謙認為，在這個廣泛運用雲計算的新時代，公有雲遍地開花，緯謙科技瞭解客戶未來的需求在於能配合企業營運成長、兼備靈活彈性與高度安全性的解決方案，因此緯謙科技致力於為客戶量身打造私有雲或混合雲解決方案。而此次緯謙為讓客戶們更加了解整個產業的現況，特地找來台灣微軟高管現身說法。並實際講解Azure OpenAI 的產業實際案例，協助企業將 AI 整合到營運流程中。