快訊

離與那國島最近的麥當勞在台灣！日人哀號：想吃還要拿護照

東港安泰醫院大火釀9死 蘇清泉：好久沒當院長竟列被告？

大S包機是汪小菲出錢？小S無法接受 怒回：人在做天在看

聽新聞
0:00 / 0:00

AI順風再起！緯謙總座夏志豪：AI市場發揮的空間還很大

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
緯謙總經理夏志豪。記者吳康瑋／攝影
緯謙總經理夏志豪。記者吳康瑋／攝影

隨著AI應用市場需求大增，國內代工業者鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）、英業達（2356）及仁寶（2324）群起搶進，積極啟動伺服器領域布局，攜手搶搭這波AI趨勢的順風車，而作為一站式創新雲端服務供應商緯謙（WiAdvance）近年憑藉提供各種以AI為核心的一站式服務，協助企業大廠完成上雲轉型，並成功收獲「電子五哥大廠」採用。展望AI市場的未來發展，緯謙總經理夏志豪直言「AI市場能發揮的空間還很大」。

AI題材熱潮不減，供應鏈近日連釋各種利多，吸引投資人關注，帶動市場大筆資金不斷湧入，而根據調研機構IDC的預估，未來幾年全球企業在AI領域的投資將達到1.5兆美元，而到2030年，AI相關產值將佔全球GDP的3.5%，顯示出AI技術對於經濟的重大影響。這也吸引市場法人的目光，並在多家大廠的率隊之下，將AI有關題材訂為主要的投資標的，積極加大力道搶進，引發全球關注。

據悉，緯謙目前專注於提供基於公有雲平台與混合雲架構的應用解決方案，提供以 Cloud、AI、Data 為核心的一站式服務，協助企業布署雲端資源，提供專業的雲端搬遷、轉型策略、技術導入、整合支援和雲端託管，打造兼備靈活彈性與高度安全性的解決方案，為客戶量身打造適合各種企業特性的雲端服務，並且旗下自研產品「WiKMS企業知識管理AI助手」更是直接獲得「電子五哥大廠」的採用。

緯謙認為，在這個廣泛運用雲計算的新時代，公有雲遍地開花，緯謙科技瞭解客戶未來的需求在於能配合企業營運成長、兼備靈活彈性與高度安全性的解決方案，因此緯謙科技致力於為客戶量身打造私有雲或混合雲解決方案。而此次緯謙為讓客戶們更加了解整個產業的現況，特地找來台灣微軟高管現身說法。並實際講解Azure OpenAI 的產業實際案例，協助企業將 AI 整合到營運流程中。

AI 伺服器 雲端服務

延伸閱讀

信驊元月營收勁揚九成 同期最佳 全年業績拚登頂

聯發科、世芯 押長天期

美媒：DeepSeek再次印證中國「夠用就好」的策略

美參議員提案 美國人禁用DeepSeek 違者恐坐牢20年

相關新聞

Google資本支出不手軟 台協力廠廣達、英業達吃定心丸

Google（谷歌）母公司Alphabet截至去年第4季淨利潤首次突破1,000億美元大關，達到1,001.2億美元，收...

輝達GTC大會 鴻海擴大參展秀AI智慧製造機器人

輝達（NVIDIA）年度GTC大會將於美國時間3月17日起登場，鴻海規劃擴大參展，內容涵蓋人工智慧（AI）應用、智慧製造...

門市就是道館與補給站！中華電、寶可夢合作 拓展手遊商機

中華電信今（6）日宣布，即日起，中華電信門市將設置寶可夢道館以及補給站，首波涵蓋205間門市，讓民眾前來門市申辦服務的同...

AI順風再起！緯謙總座夏志豪：AI市場發揮的空間還很大

隨著AI應用市場需求大增，國內代工業者鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）、英業達（2356）及仁寶（2...

富喬Low DK高階材料含金量最高 供應吃緊看到2026年

低成本的DeepSeek爆紅背後讓外界認為，全球AI應用普及可望再加速並再次驅動Low DK高階材料用量議題。PCB上游...

台積電推ESG創碳權海岸造林 公司回應這樣說

台中市與台積電（2330）創碳權 「海岸造林碳匯自願減量專案」環境部審查過引發關注，事實上台積電植樹薪傳計畫已啟動多年，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。