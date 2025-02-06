快訊

離與那國島最近的麥當勞在台灣！日人哀號：想吃還要拿護照

東港安泰醫院大火釀9死 蘇清泉：好久沒當院長竟列被告？

大S包機是汪小菲出錢？小S無法接受 怒回：人在做天在看

富喬Low DK高階材料含金量最高 供應吃緊看到2026年

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
富喬總經理陳壁程（左）、發言人胡銘倫協理。記者尹慧中攝影
富喬總經理陳壁程（左）、發言人胡銘倫協理。記者尹慧中攝影

低成本的DeepSeek爆紅背後讓外界認為，全球AI應用普及可望再加速並再次驅動Low DK高階材料用量議題。PCB上游玻纖一貫廠商富喬（1815）來自Low DK高階材料含金量最高，公司觀察全球Low DK電子級材料供應吃緊從2023年下半年引爆，目前仍工不要求看到2026年都沒問題，公司積極升級產品線應對有助營運並搭配AI伺服器與高速傳輸需求。隨基本面升溫富喬6日股價盤中攻上漲停31.4元，上漲2.85元。

富喬在Low DK高階材料耕耘多年，2024年股東大會上董座張元賓已提到，Low DK高階材料進度超前，高階材料占比拉升有望帶動2024年下半年優於上半年。

富喬先前也已預告，2024年上半年Low DK台灣的擴充超前預期，LowDk高階產品目標2024年第4季的目標已在2024年第3季提早達標，同時公司調整產品組合高階伺服器低軌衛星與交換器產品，上半年也達到成效，且進度超前，有助2024年下半年營運優於上半年。

產業界分析，Low DK電子級材料關鍵困難點不在玻纖布而是紗，富喬一條龍整合且和各大CCL銅箔基板廠合作多年有默契，建榮（5340）則是看母公司日東紡安排，另外台玻（1802）家大業大，產品線廣實際相關Low DK高階材料佔比相對同業仍低主要是傳統玻纖占比較大。

依據業界，目前全球Low DK電子級材料能供貨的廠商就台灣富喬與台玻、美國AGY、日本廠商日東紡，其中日東紡優供貨給日本CCL廠。台廠南亞（1303）等也正努力切入該市場領域，富喬產能置換升級最快且含金量占比較高。

DeepSeek 富喬 日本 銅箔基板

延伸閱讀

最牛一輪／昇達科犀利 中信48俏

楠梓電、富喬 四檔帶勁

台積電穩站C位 2025還有飛龍可追？專家：智邦、台光電帶頭衝、3面向布局「新AI」

台馬海纜又斷裂…盤點最近兩次斷裂原因 與漁船沒有太大關係

相關新聞

Google資本支出不手軟 台協力廠廣達、英業達吃定心丸

Google（谷歌）母公司Alphabet截至去年第4季淨利潤首次突破1,000億美元大關，達到1,001.2億美元，收...

輝達GTC大會 鴻海擴大參展秀AI智慧製造機器人

輝達（NVIDIA）年度GTC大會將於美國時間3月17日起登場，鴻海規劃擴大參展，內容涵蓋人工智慧（AI）應用、智慧製造...

門市就是道館與補給站！中華電、寶可夢合作 拓展手遊商機

中華電信今（6）日宣布，即日起，中華電信門市將設置寶可夢道館以及補給站，首波涵蓋205間門市，讓民眾前來門市申辦服務的同...

AI順風再起！緯謙總座夏志豪：AI市場發揮的空間還很大

隨著AI應用市場需求大增，國內代工業者鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）、英業達（2356）及仁寶（2...

富喬Low DK高階材料含金量最高 供應吃緊看到2026年

低成本的DeepSeek爆紅背後讓外界認為，全球AI應用普及可望再加速並再次驅動Low DK高階材料用量議題。PCB上游...

台積電推ESG創碳權海岸造林 公司回應這樣說

台中市與台積電（2330）創碳權 「海岸造林碳匯自願減量專案」環境部審查過引發關注，事實上台積電植樹薪傳計畫已啟動多年，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。