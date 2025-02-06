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助力AI產業發展 邱煌仁、郭景明獲選IEEE會士

中央社／ 台北6日電

國際電機電子工程師學會（IEEE）公布2025年會士名單，台科大特聘教授邱煌仁、郭景明分別研究高效電源技術、AI相關技術等，助力AI產業發展，獲選IEEE會士殊榮。

台灣科技大學今天發布新聞稿指出，國際電機電子工程師學會會士（IEEE Fellow）是電子電機領域研究者的最高榮譽之一，台科大電子系特聘教授邱煌仁帶領團隊研究化合物半導體氮化鎵及碳化矽的應用，開發高功率密度電能轉換技術，AI伺服器電源、電動車、新能源等都需要用到該技術。

邱煌仁提到，大學的角色在於為企業做3至5年的前瞻研究，協助產業未來布局，透過產學合作及技術移轉，協助產業升級；由於AI產業蓬勃發展，但耗電量相當高，團隊積極開發新材料與新元件，提升高效電源技術，可應用於AI與電動車等領域，希望解決產業痛點。

台科大電機系特聘教授郭景明則在數位半色調技術領域有豐富的研究成果，近年更將研究觸角拓展至生成式AI、生物資訊辨識、醫學影像分析、AI視覺分析與追蹤、多媒體安全等前瞻應用，推動AI技術在多個產業領域落地發展。

郭景明自2022年借調至工研院擔任資通所暨服科中心技術長後，助企業打造專屬的生成式AI系統，帶領團隊針對企業需求優化模型，以契合企業內部流程與資安規範，並整合企業的專業知識與數據，提升模型理解力與精準度，使AI成為企業決策、客戶服務與產品開發的關鍵推手。

台科大 團隊 電動

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