台積電推ESG創碳權海岸造林 公司回應這樣說

台中市與台積電（2330）創碳權 「海岸造林碳匯自願減量專案」環境部審查過引發關注，事實上台積電植樹薪傳計畫已啟動多年，對於相關議題，回應本報記者提問，台積電今日完整回應。

台積電完整回應如下：

台積公司於2021年植樹節發起的「台積電植樹薪傳計畫」，以廠區所在之桃園、新竹、台中、台南四地為起點，在都市林、海岸林、山坡濫墾地等區域展開植樹，以科學化數據為基礎，與合作夥伴們精進植樹工法，如圍籬搭設工法、利用水寶盆種植等技術，以提升存活率，並提升海岸固沙效益，以實際行動共同推動都市與社區綠化，留給下一代子孫更永續的綠色未來。

2023年，台積公司進一步增加植樹薪傳計畫合作單位之外，亦擴大植林及生態復育範疇，包括桃園市、新竹市、苗栗縣、台中市及台南市，總計種植喬木逾8萬棵、灌木逾47萬棵，綠化面積超過11公頃，亦於植樹節、世界地球日、世界環境日前後舉行員眷親子植樹活動，傳承守護環境的永續精神。

持續推動低碳製造，台積公司關注國際趨勢發展，積極執行領先業界的溫室氣體減量標竿作為，2023年於製程端加速汰換與新設現址式處理設備逾1,260台、使用碳中和天然氣降低直接排放33萬公噸二氧化碳當量，同時新增5座符合綠建築認證的廠房、執行822項機台與廠務節能專案並擴大使用再生能源，亦持續推動內部碳定價機制，以逐月認列碳費成本方式做為估算各廠日常減量措施效益的指標，以及新廠投資的決策評估之一。

針對範疇三的減量行動，2023年強化與關鍵排放源供應商合作、鼓勵其提出具體減碳計畫，並落實「完善供應鏈碳 資訊、低碳方案最佳化、與供應商合作、推動低碳生態系統、建立內部減碳制度」五大推動方向促進供應鏈邁向低碳轉型，邁向民國139年淨零排放願景。

欲了解更多台積公司在永續方面的努力，可造訪：https://esg.tsmc.com/zh-Hant