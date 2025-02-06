快訊

遠紡廠凌晨鍋爐爆炸 竹北傳陣陣焦臭味…新竹縣府速發空品通報

多久該洗一次澡，用什麼洗才乾淨？一位5年「不洗澡」的醫師這樣建議

只有今天！ 台灣虎航情人節全航線799元起 上午10時搶票

台積電推ESG創碳權海岸造林 公司回應這樣說

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
台中市與台積電（2330）創碳權 「海岸造林碳匯自願減量專案」環境部審查過引發關注。圖／台中市政府提供
台中市與台積電（2330）創碳權 「海岸造林碳匯自願減量專案」環境部審查過引發關注。圖／台中市政府提供

台中市與台積電（2330）創碳權 「海岸造林碳匯自願減量專案」環境部審查過引發關注，事實上台積電植樹薪傳計畫已啟動多年，對於相關議題，回應本報記者提問，台積電今日完整回應。

台積電完整回應如下：

台積公司於2021年植樹節發起的「台積電植樹薪傳計畫」，以廠區所在之桃園、新竹、台中、台南四地為起點，在都市林、海岸林、山坡濫墾地等區域展開植樹，以科學化數據為基礎，與合作夥伴們精進植樹工法，如圍籬搭設工法、利用水寶盆種植等技術，以提升存活率，並提升海岸固沙效益，以實際行動共同推動都市與社區綠化，留給下一代子孫更永續的綠色未來。

2023年，台積公司進一步增加植樹薪傳計畫合作單位之外，亦擴大植林及生態復育範疇，包括桃園市、新竹市、苗栗縣、台中市及台南市，總計種植喬木逾8萬棵、灌木逾47萬棵，綠化面積超過11公頃，亦於植樹節、世界地球日、世界環境日前後舉行員眷親子植樹活動，傳承守護環境的永續精神。

持續推動低碳製造，台積公司關注國際趨勢發展，積極執行領先業界的溫室氣體減量標竿作為，2023年於製程端加速汰換與新設現址式處理設備逾1,260台、使用碳中和天然氣降低直接排放33萬公噸二氧化碳當量，同時新增5座符合綠建築認證的廠房、執行822項機台與廠務節能專案並擴大使用再生能源，亦持續推動內部碳定價機制，以逐月認列碳費成本方式做為估算各廠日常減量措施效益的指標，以及新廠投資的決策評估之一。

針對範疇三的減量行動，2023年強化與關鍵排放源供應商合作、鼓勵其提出具體減碳計畫，並落實「完善供應鏈碳 資訊、低碳方案最佳化、與供應商合作、推動低碳生態系統、建立內部減碳制度」五大推動方向促進供應鏈邁向低碳轉型，邁向民國139年淨零排放願景。

欲了解更多台積公司在永續方面的努力，可造訪：https://esg.tsmc.com/zh-Hant

台積電 減碳 生態

延伸閱讀

產官合作首例！台中市、台積電聯手創碳權

產製永續報告書 證交所添助力

字母和AMD領跌科技股 拖累標普和那指早盤下跌 台積電ADR漲0.8%

外資買超254億元 ETF高居買賣超第一！台積電獲外資連二買

相關新聞

Google資本支出不手軟 台協力廠廣達、英業達吃定心丸

Google（谷歌）母公司Alphabet截至去年第4季淨利潤首次突破1,000億美元大關，達到1,001.2億美元，收...

台積電推ESG創碳權海岸造林 公司回應這樣說

台中市與台積電（2330）創碳權 「海岸造林碳匯自願減量專案」環境部審查過引發關注，事實上台積電植樹薪傳計畫已啟動多年，...

「2奈米江湖」群雄並起搶市 台積電後有追兵有影嘸？

日本的純代工晶圓廠Rapidus，創立即揭橥在2025年至2027年量產2奈米邏輯晶片的目標，引發產業界譁然，有人向台積電示警後有追兵，也有人向台積電持股者喊話放心。那個看法正確？其實，追兵還有三星與英特爾（Intel），都將現身於「2奈米江湖」。 觀察重點是：各家大廠如何煉出2奈米屠龍刀？目前進度如何？

清大博士借200萬創業…光焱從太陽能「慘業」攻進半導體 亞馬遜太空實驗室是客戶

太陽能電池市場起家的量測設備廠光焱，成功轉型，打進全球影像感測晶片大廠，以及光達、航太供應鏈，去年上半年毛利率逾6成，成為光電量測上的要角。

Google雙利空 台廠憂鬱 協力廠廣達恐承壓

Google母公司Alphabet去年第4季雖然獲利略優於分析師預期，但因雲端業務成長速度放緩，拖累營收低於預期，公司股...

DeepSeek禁用潮不利資服廠 聯發科、驊宏資等後市承壓

中國大陸AI新創公司DeepSeek禁用潮擴大，愈來愈多國家發布相關禁令，隨著美國政府有意揮出重拳管制，要重罰民眾下載與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。