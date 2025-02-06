Google AI運用 可用於武器、監控

科技巨頭Google 4日更新其人工智慧（AI）原則，移除了不將該技術用於武器或監控的承諾。

Google執行長皮伽與其他科技巨擘出席美國總統川普就職典禮僅數周後，Google發布修訂後的AI原則。

當媒體詢問此變動時，一名Google發言人提到一篇闡述公司AI原則的部落格文章，其中並未提及皮伽於2018年首次提出的承諾。

Google旗下英國倫敦AI公司Google DeepMind執行長哈薩比斯（Demis Hassabis）、Google研究、實驗室、技術與社會（Research, Labs, Technology & Society）資深副總裁曼宜卡（James Manyika）在更新的AI原則部落格文章中寫道：「我們認為，民主國家應該領導AI發展，並以自由、平等及尊重人權等核心價值為依據。」

文章接著談到：「我們認為，秉持這些價值觀的企業、政府和組織應攜手合作，打造能夠保護人們、促進全球發展並支持國家安全的AI。」

皮伽先前曾表示，Google不會設計或運用旨在傷害人類的武器技術，也不會為「違反國際公認規範的監控活動」開發「收集或使用資訊」的技術。

然而，這一表述已從谷歌今天公布的更新版AI原則中移除。

川普上任後，迅速撤銷前總統拜登要求對AI進行安全規範的行政命令。