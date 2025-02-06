Google雙利空 台廠憂鬱 協力廠廣達恐承壓

Google母公司Alphabet去年第4季雖然獲利略優於分析師預期，但因雲端業務成長速度放緩，拖累營收低於預期，公司股價盤後因而一度重挫逾8%，幾乎跌掉今年以來的漲幅。

法人指出，Google今年資本支出金額雖遠超越市場預期，但因雲端業務成長動能放緩，加上市場憂心大筆投資何時能貢獻營收，導致股價重摔，廣達（2382）為Google伺服器主力供應商，恐連帶受累。

Alphabet周二（4日）公布財報，上季（去年10至12月）營收964.7億美元，營收年增幅僅12%，是2023年以來最低。獲利方面，Alphabet上季純益266億美元，年增28.3%，每股純益2.15美元，優於分析師預期。

Alphabet雲端事業上季營收120億美元，年增30%，不如分析師所估的122億美元，成長幅度與去年第3季相較明顯放緩。Alphabet的雲端事業規模，依舊落後競爭對手亞馬遜（Amazon）和微軟（Microsoft）。

中國大陸新創AI公司DeepSeek所建立的低成本AI模型，在App商店的排名，已超越OpenAI的ChatGPT、Google的Gemini，也引發Alphabet等美國大型科技公司，面臨市場質疑是否花太多錢投入AI領域。

不過，Alphabet執行長皮伽（Sundar Pichai）仍表示，對未來的機會充滿信心，正加速資料中心投資來驅動AI發展，2025年資本支出將達750億美元。

Alphabet 2024年資本支出是525億美元。彭博資訊指出，今年的750億美元資本支出，遠超過分析師預估的579億美元。

業界人士指出，隨著AI軍備競賽持續升溫，Alphabet持續斥巨資投入資本支出投資，顯示其在AI領域的決心與戰略重點佈局，主力代工廠廣達也將大啖龐大的AI伺服器商機。

廣達董事長林百里看好，2025年是廣達高成長的一年。廣達執行副總經理暨雲達總經理楊麒令也說，為因應不斷增加的專案需求，廣達AI要乘勝追擊，今年將擴編500至600名員工，衝刺AI伺服器布局。

另一方面，美國政府宣布2月1日起對中國大陸加徵關稅，中國祭出反制措施，揚言將對Google展開反壟斷調查。目前中國大陸的反壟斷監管機關沒有提供任何調查細節，Google也拒絕評論。