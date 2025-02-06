衝刺算力 公私部門總動員

國科會將於今（6）日行政院會報告「新一代高速運算主機建置進度與規劃」，說明全台算力、資料中心布建情形，據盤點，目前全台共九企業設置，包含輝達、鴻海、微軟等，加上公部門在科學園區布建算力，要力拚鞏固AI主權，打造AI之島。

國科會等公部門、企業皆陸續在台布建算力。據國科會盤點，南北目前共有九家企業已經拍板設置資料中心或算力中心，例如輝達、鴻海在高雄軟體園區，日月光在高雄的AI節能機房、微軟在桃園龜山、蘆竹等。

另外公部門方面，中科、南科也都已規劃相當程度的算力布建。

根據國科會報告，相關計畫目標是建置我國主權AI，算力布置上將透過晶創台灣、大南方新矽谷推動兩大方案，在2029年我國總算力可達480Petaflops以上運算能量。

根據統計，自2017年AI技術逐漸普及後，至近年生成式AI興起，各國競逐大型算力市場。

截至去年美國、日本、義大利、瑞士、德國為全球算力最強大前五大國家，台灣正在急起直追，截至去年排名為全球第11名，較去年10月的17名上升。

按國科會規劃，將透過晶創台灣方案推動晶片與AI新興技術加速產業升級，預計2028年前提供280Petaflops；此外也將推動大南方新矽谷推動方案，預計2026-2029年提供200Petaflops，以擴算力、鏈場域、引人才、展應用四大策略推動AI科技能量，帶動百工百業。